Pallavolo, Polina Malik si è aggregata alla Cbf Balducci

Esauriti gli impegni con la sua nazionale l’opposta israeliana è tornata a Macerata per mettersi a disposizione di coach Paniconi e conoscere le nuove compagne. Per lei sarà l’esordio in A1 in Italia. Il roster è finalmente al completo

MACERATA – La CBF Balducci HR Macerata è finalmente al completo dopo aver riabbracciato anche l’israeliana Polina Malik. Nel suo percorso di avvicinamento all’esordio nel campionato di Serie A1 l’inserimento dell’opposta che nella passata stagione è stata grande protagonista e assoluta rivelazione in serie A2 è fondamentale. L’estate non è stata certo rilassante per la Malik impegnata nelle qualificazioni a Euro 2023 con la sua nazionale, obiettivo fallito a spese di Croazia e Romania.

«Sono molto carica per questo mio rientro a Macerata – dice Polina Malik che è tornata subito a vestire i colori arancio-nero – e non vedevo l’ora di tornare a lavorare con la maglia della CBF Balducci HR. Poter prendere parte al campionato di Serie A1 significa tantissimo per me, è il mio sogno sin da quando ero piccola e ora è tutto vero, sono qui. Sono felice di questa possibilità e sono pronta a dare il massimo: mi rendo conto che sarà tutto più difficile rispetto alla Serie A2 ma io non mollo mai».

Polina Malik, dopo aver rimesso i piedi al Banca Macerata Forum teatro della storica promozione ottenuta il 21 maggio scorso, si lascia anche andare a qualche emozione, guardando però sempre avanti: «Sono orgogliosa di quanto abbiamo fatto nella scorsa stagione, è stato un momento magico per tutta la squadra e per i nostri tifosi, davvero indimenticabile. Ora però penso al nuovo anno, dopo gli impegni in nazionale mi sono riposata qualche giorno e sono pronta ad iniziare con la CBF Balducci HR. Sono in buona condizione, mi sono allenata tutti i giorni quest’estate con la maglia di Israele e l’11 settembre abbiamo giocato l’ultima gara contro la Romania. Ma non sono assolutamente stanca, poter giocare a pallavolo è quello che amo fare».

Malik gode della piena fiducia dello staff tecnico e conosce bene la palleggiatrice Ricci, tuttavia, dovrà dimostrare di meritare il posto da titolare al cospetto dell’altra opposta, la californiana Okenwa che è parsa tra le migliori in questo avvio di stagione. Prossimo impegno per la Cbf Balducci l’amichevole mercoledì al Banca Macerata Forum contro la formazione di A2 di San Giovanni in Marignano.