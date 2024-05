Pallavolo, pronti a scattare i playoff di serie B maschili e femminili

In B maschile in un girone con le romagnole l’hanno spuntata Ancona e Osimo. Retrocedono Lube e San Severino. In B1 Femminile è della partita la Pieralisi Jesi. In B2 le speranze sono per Pesaro. Collemarino punta al ripescaggio

ANCONA – Con la chiusura della stagione regular è tempo di playoff ma le marchigiane in corsa sono solo 4.

In B maschile gir. E podio tutto nostrano con The Begin Ancona (63) davanti a La Nef Osimo (58). Terza Sabini Castelferretti (54) che resta fuori dai playoff. Poi dietro a Ferrara ci sono Paoloni Macerata, Nova Volley Loreto e ottava Potentino. Retrocedono la Sios San Severino la cui permanenza in B è durata solo una stagione, e la Lube che, già retrocessa, aveva acquisito il titolo della Virtus Fano in estate. I playoff prevedono per la squadra di Della Lunga la trasferta a Tuscania sabato alle 18 e il match in casa il sabato successivo 25 maggio contro Sassuolo. Per i “senzatesta” match in casa contro Modena e trasferta martedì 21 maggio alle 21 a Castelfranco di Sotto. In occasione della sfida al PalaBellini sarà possibile destinare un’offerta a Progetto G.A.I.A. odv. L’associazione si occupa di ricerca sulle malattie che colpiscono i pazienti pediatrici

In B1 Femminile c’è la Pieralisi Jesi a tentare la corsa alla serie A2 con l’impegno in casa contro Fasano sabato 25 maggio al Palatriccoli e l’impegno interno contro Altino il sabato successivo in trasferta

In B2 Femminile la Battistelli Pesaro vincitrice del girone F se la vede con la 2’ del gir. E la formazione modenese di San Damaso. Gara 1 sabato in Emilia poi ritorno in casa nel weekend successivo. Per andare in B1 poi oltre a eliminare le modenesi bisognerebbe affrontare e superare la perdente di Riccione-San Giorgio Piacentino. Terzo posto per Porto San Giorgio davanti alla Lardini, 6’ Porto Potenza. Sogna il ripescaggio la Sistema X Collemarino 4’ ultima.