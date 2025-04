Pallavolo, la Cucine Lube Civitanova non può più sbagliare

Al PalaBarton di Trento, in Gara 3, la squadra di Medei può solo vincere per allungare la sfida al quarto match. Altrimenti umbri in finale e cucinieri alla finale per il 3’ posto. Il centrale Gargiulo: «Non abbiamo nulla da perdere»

CIVITANOVA – Dopo la sconfitta casalinga nella gara 2 di semifinale il percorso della Cucine Lube Civitanova nei Play Off SuperLega Credem Banca è al bivio decisivo. I biancorossi si ritrovano sotto 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite e dovranno superarsi questa sera, mercoledì 16 aprile, ore 20.30, al PalaBarton di Trento in Gara 3, diretta Su Dazn, per allungare la sfida al quarto match. Dirigono Puecher e Piana. In caso contrario, la Cucine Lube dovrà accontentarsi di lottare nella Finale per il terzo posto contro la perdente della Semifinale tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza.

La sfida è senza appello: solo un’affermazione dei campioni di Coppa sui detentori dello Scudetto riaprirebbe il discorso consentendo alla Lube di tornare all’Eurosuole Forum per un quarto round a Pasqua.

Per il centrale Giovanni Gargiulo «nonostante la nostra buona partita disputata in casa e la capacità di alzare il livello, la Sir è avanti 2 a 0 nella serie, d’altronde anche i nostri avversari hanno giocato un bel match. In questa fase della stagione sono i dettagli a fare la differenza; nell’ultimo incontro a spostare l’ago della bilancia al tie break sono stati i tre ace iniziali di Plotnytskyi. Il terzo round rappresenta l’ultima chance per dire la nostra nella serie e non vogliamo lasciarcela sfuggire. Non abbiamo nulla da perdere e scenderemo in campo a braccio sciolto. Finora è stata una bella stagione, ma non ci sentiamo appagati e lotteremo fino alla fine!”.

A Civitanova la squadra di Medei ha giocato una buona partita ma ha subito troppo la grande qualità del servizio della formazione di Angelo Lorenzetti capace di realizzare ben 14 ace. Scatenato Plotnytskyi, autore di 15 punti, di cui ben 7 al servizio anche se il pericolo principale in attacco è l’opposto Ben Tara.

La Cucine Lube sempre senza Balaso deve fare ricorso a tutte le proprie energie e dare battaglia con le armi a disposizione. Le squadre si sono incontrate 69 volte: nel bilancio globale la Cucine Lube ha centrato 33 vittorie, la Sir Susa Vim Perugia 36. Quattro precedenti in stagione: 2 in Regular Season (1 successo Lube, 1 successo Sir), 2 in Semifinale Play Off (2 successi Sir).