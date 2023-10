Pallavolo, la Pieralisi Jesi vuole mantenere la vetta della B1

In B maschile campo principale domenica al Palaserenelli per il derby Loreto-Osimo. Interessante anche Sabini-Lube. In B1 la Clementina cerca il ritmo migliore mentre in B2 Lardini e Collemarino puntano al riscatto

JESI – In serie B maschile gir. E quello con le 8 marchigiane, guida dopo due giornate. Ferrara, a punteggio pieno nel weekend sarà in trasferta a Ravenna. Inseguono ad un punto dalla vetta Ancona e la sorprendente neopromossa San Severino. La squadra di coach Della Lunga gioca a Porto Potenza mentre i gialloblù guidati da un super Morelli ospitano Forlì. Derby a Castelferretti tra Sabini e Lube ma il big match di giornata è nel posticipo di domenica alle 17 al Palaserenelli di Loreto con la Nova Volley che ospita la La Nef Osimo ulteriormente rinforzata dal ritorno di Rossetti che aveva cominciato la stagione a Volley Potentino prima di lasciare per motivi di lavoro. Riposa invece la Paoloni Macerata.

In B1 Femminile girone D dopo il successo all’esordio la Pieralisi Jesi di coach Sabbatini ha bissato sul campo delle giovani talentuose di Casal De’ Pazzi issandosi in testa alla classifica insieme a Castelfranco. La Clementina di coach Paniconi che ha trovato il primo successo al tiebreak contro Pomezia, è in trasferta a Fonte Nuova (RM) per una partita che si annuncia molto equilibrata.

In B2 Femminile gir. F la Sistema X Collemarino cerca riscatto dopo la sconfitta di Riccione ospitando Rimini al Palabrasili. La Battistelli Pesaro reduce dal punto conquistato a Ravenna, ha il turno casalingo contro Riccione. Volley Angels vittoriosa a Porto Potenza al tiebreak, a Campiglione di Fermo riceve la visita del Volley Team Bologna mentre la Lardini battuta a Cervia 3-1, al PalaGalizia gioca il derby contro Porto Potenza. In classifica guida Riccione a punteggio pieno dopo due giornate davanti a Ravenna e Porto San Giorgio.