Pallavolo, la Pieralisi Jesi conferma in regia Ilenia Peretti

La squadra del riconfermato coach Sabbatini continua in B1F con la palleggiatrice ex Macerata. Alla Clementina dopo Saveriano e Ciccolini conferma anche per Pizzichini e Fedeli. Solo due marchigiane in B1

JESI – Primo colpo di mercato per la Pieralisi Jesi, ancora una volta al via nella B1 Femminile. La palleggiatrice Ilenia Peretti resta alla corte di coach Sabbatini per la 2’ stagione consecutiva.

«Mi sono trovata benissimo – dice l’ex capitano della Cbf Balducci – e, essendo cresciuta a Macerata in un ambiente familiare e ho ritrovato gli stessi valori qui a Jesi». Stagione di alti e bassi quella della formazione jesina.

«Quest’anno avremo una squadra anche più forte, con giocatrici di esperienza in alcuni ruoli che saranno fondamentali: credo che faremo un cammino migliore» – senza scoprire troppo della squadra che verrà e di cui resta uno dei punti di forza. A giudicare dai movimenti di mercato che leggo su internet e sui social, penso che qualunque girone avremo sarà impegnativo, molte ragazze che conosco che facevano l’A2 scese in B1».

«Cosa mi aspetto a livello personale? Vorrei togliermi altre soddisfazioni. Sto cercando un lavoro anche più vicino a Jesi – conclude la regista rossoblù – così da avere più tempo per la pallavolo: la squadra è competitiva e forte, desidero arrivare alle partite sempre più pronta».

Continua a muoversi anche la Clementina 2020 che, dopo aver confermato Saveriano e Ciccolini ha messo a disposizione di coach Paniconi altre due riconferme come Pizzichini e Fedeli.

Valentina Fedeli è alla quinta annata con società della vallesina, considerando ovviamente gli anni in cui ha giocato anche con l’allora Pallavolo Moie. Potente schiacciatrice di 1 metro e 85 cm di altezza, classe 1993, nel suo passato pallavolistico spiccano anche le stagioni con Matera, Roma, Recanati e Pagliare. Sulla sua conferma alla Clementina 2020 dice: «Ero molto propensa a rimanere, non credo possa trovare altra società in cui mi trovo meglio che questa, e quando me lo hanno proposto ho ovviamente accettato con piacere. Ormai Moie è la mia casa. La cosa che mi rende più felice è soprattutto il fatto che ci sia Luca Paniconi, che avevo avuto a Recanati ormai diversi anni fa, e che ho sempre sperato di rincontrare come mio allenatore. Lo stimo moltissimo ed è davvero un ottimo allenatore sotto ogni punto di vista. La squadra di quest’anno a mio avviso credo sarà più solida ed equilibrata di quella precedente, e partire con un’ossatura di riconferme è sicuramente una scelta saggia per aiutare la costruzione del gruppo».

Quinto anno in arrivo a Moie anche per Marta Pizzichini. Ventidue anni, 182 cm di altezza e carattere da vendere, Pizzichini è la prima centrale ad essere annunciata in questa calda estate di volley mercato: «Sono felicissima di restare a Castelbellino Moie, qui ormai mi sento a casa e l’ambiente mi piace tantissimo. Appena mi è arrivata la proposta da parte della società non ho avuto esitazioni ed ho accettato, anche perché mi piace il progetto di quest’anno e conosco l’allenatore che stimo molto». Proprio a proposito dell’allenatore, Marta aggiunge: «Luca l’ho conosciuto da giovanissima, avevo 14 anni ed ero a Filottrano, e credo sia il miglior allenatore che potessi sperare di avere quest’anno». Nel ruolo di centrale, che ho ritrovato lo scorso anno dopo gli ultimi da schiacciatrice, mi sento sempre più a mio agio e questa volta potrò contare anche su un anno di esperienza in più, oltretutto con la stessa Francesca Saveriano con la quale mi sono trovata molto in sintonia».