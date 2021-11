Pallavolo, in B maschile tre marchigiane in vetta dopo il weekend

Vittorie per Pesaro, Macerata e Ancona in B Maschile. Torna al successo la Clementina (B1F). Male Jesi e Porto San Giorgio. Corridonia è sempre capolista in B2F dove Collemarino è fermata dal Covid

PESARO – I big match della 5’ giornata hanno premiato le squadre di casa in B maschile. La Montesi Pesaro conferma il 1’ posto battendo 3-1 la Nova Volley Loreto. Con lo stesso punteggio la Bontempi Ancona ha superato Osimo nel derby mentre la Paoloni Macerata ha superato San Giovanni in Marignano. Dietro insegue San Marino. Via via tutte le altre.

Primo successo esterno stagionale per l’Us 79 Civitanova che passa a Bellaria e si rilancia in ottica salvezza. Prosegue il momento magico della Sabini che batte al tiebreak anche Volley Potentino.

In B1 Femminile torna al successo la Battistelli Termoforgia Clementina che ha vinto 3-2 in casa della ex capolista Capannori al termine di due ore di match intensissimo nel quale la squadra ha dato, sotto l’aspetto agonistico, la risposta che la società chiedeva.

Nulla da fare invece per la Pieralisi Jesi battuta nettamente a Perugia e per la Energia 4.0 Volley Angels superata sempre 3-0 ma in casa da Chieti.

In classifica la vetta non parla marchigiano, col Perugia a precedere Figline e Capannori. La prima delle nostre è la Battistelli Termoforgia Clementina staccata 6 punti dai playoff. In zona rossa invece sia Jesi che Porto San Giorgio.

In B2 Femminile girone H un caso di positività al Covid ferma Collemarino in partenza per Ravenna, mentre ha riposato la Bcc Fano. Nel girone L Pagliare perde a Montesilvano, Porto Potenza in casa con Manoppello. Prosegue la marcia della capolista Corplast Corrdonia implacabile anche a Bisceglie. Con 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici è la formazione da battere in questo girone. Pagliare invece è in zona retrocessione.