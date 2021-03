Pallavolo, per le marchigiane di A2 c’è la Coppa Italia

Torna in campo la CBF Balducci Macerata che mercoledì giocherà a Roma mentre la Megabox Vallefoglia giovedì ospiterà Marsala in partita unica

VALLEFOGLIA – Nemmeno il tempo di godersi il successo nell’esordio della Poule Promozione che ha messo la Megabox Vallefoglia in testa alla classifica, che il campionato lascia il passo alla Coppa Italia.

La questione riguarda le migliori 8 formazioni della serie A2 tra cui le due marchigiane.

In virtù della sconfitta al tie-break in casa di Pinerolo nell’ultima giornata del Girone Ovest, l’Acqua e Sapone Roma ha concluso al 2’ posto dietro Mondovì e quindi ospiterà la CBF Balducci Macerata (che ha chiuso al 3’ posto) nel turno unico dei Quarti di Finale di Coppa Italia.

La Megabox Vallefoglia che invece ha vinto il Girone Est, affronterà la Sigel Marsala, 4′ classificata. La partita si giocherà giovedì 4 marzo alle 17.30. Questo posticipo lascia supporre, in attesa di ufficializzazione, che poi la formazione siciliana resti nelle Marche per giocare in campionato la 2’ giornata della Poule Promozione a Macerata. In teoria la partita è calendarizzata per domenica alle 17 ma è logico supporre che la partita sarà anticipata a sabato per agevole poi il rientro della Sigel a Marsala.

Per la CBF Balducci, al di là del valore dell’avversario, molto simile, il risultato a Pinerolo ha consentito alle ragazze di Paniconi di dover affrontare una trasferta decisamente più agevole nel turno infrasettimanale, dovendo andare a Roma e non a Mondovì.

Completano il quadro dei quarti di finale:

Lpm Bam Mondovì – Volley Soverato

Cuore di Mamma Cutrofiano – Eurospin Pinerolo