Pallavolo, per la Cucine Lube è già vigilia di campionato

Poco tempo per la squadra di Blengini per ripartire dopo la sconfitta interna contro Verona. Al via il doppio confronto con Monza tra Superlega e Coppa Italia

CIVITANOVA – Dopo la dolorosa sconfitta al tiebreak nel match di Santo Stefano contro Verona, ultima di andata, la Cucine Lube prepara il doppio confronto esterno con Monza che dirà molto sul presente e sul futuro degli uomini di Blengini. Si comincia sabato 30 dicembre alle 18 per la 1’ giornata di ritorno di Superlega ma il match poi si giocherà anche mercoledì 3 gennaio per la partita unica dei Quarti di Coppa Italia. Tra gli ex anche l’opposto della Lube Adis Lagumdzjia.

Per lo schiacciatore cubano Marlon Yant: «Ci aspettano due partite toste in Brianza contro Monza. A mio avviso la sfida di Coppa Italia, con in palio il pass per la Final Four, sarà ancora più complicata di quella di campionato, ma noi dovremo focalizzarci su un incontro alla volta. La squadra è pronta, ci siamo allenati bene. Ora quello che conta è andare in Lombardia con la testa giusta e combattere come sappiamo per portare a casa la vittoria». Il ricordo della sconfitta patita contro Monza all’Eurosuole Forum nel giorno dell’esordio stagionale in Regular Season è ancora vivo: «Vogliamo rifarci e abbiamo le potenzialità per realizzare l’impresa. I nostri alti e bassi durante i match? Non ci piace perdere punti e, soprattutto, non vorremmo mai perdere nessuna partita. Tra di noi parliamo sempre quando qualcosa non funziona alla perfezione».

In A2 Maschile la Yuasa Battery Grottazzolina campione d’inverno è in campo sabato a Cuneo alle 20.30 reduce dal convincente successo su Aversa nel “boxing day”

In A3 maschile la Smartsystem Fano sconfitta a San Giustino ospita sabato alle 18 ospita la Aurispa Lecce mentre alle 17 a Bari comincia il girone di ritorno della Banca Macerata campione d’inverno. Per il centrale biancorosso Sanfilippo: «Da una parte siamo stati fortunati a fermarci in concomitanza con le feste di Natale, dall’altra però una pausa non sempre fa bene, si può perdere un po’ di attenzione e l’abitudine ai ritmi partita; quindi, siamo sempre rimasti con la testa concentrati sul campionato. È stato un riposo più fisico che mentale ma anche sotto l’aspetto dell’allenamento in questi giorni abbiamo ripreso a lavorare. Abbiamo l’importante responsabilità di difendere il primo posto in classifica».

A riposo la serie A femminile con la Megabox Vallefoglia che nella sera dell’Epifania ospiterà Bergamo con diretta su RaiSport per la 2’ giornata di ritorno di A1. La Cbf Balducci Macerata in A2 femminile giocherà invece il giorno dopo a Costa Volpino.