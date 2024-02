Pallavolo, dopo la pausa è ripartita la serie B maschile e femminile

Subito grandi sorprese nella prima giornata di ritorno dei campionati di serie B maschili e femminili con la sconfitta della capolista Sabini in B maschile. Cade la Clementina in casa in B1. La Battistelli Pesaro vince il derby di B2

CASTELFERRETTI – Indigesta all’andata e pure al ritorno la 4Torri Ferrara per la capolista Sabini Castelferretti caduta nella più lunga trasferta stagionale per 3-0 nella prima giornata di ritorno della serie B gir.E con parziali anche netti (22-19-18). Tra la sconfitta dell’andata e quella del ritorno c’è stato un girone di sole vittorie per la Sabini che ha onorato la qualificazione alla Coppa Italia. Alle spalle approfitta del passo falso soprattutto la The Begin Ancona che ha superato la Paoloni Macerata nel derby. Ha riposato invece la La Nef Osimo. Al 5’ posto veleggia solitaria la Nova Volley Loreto battuta 18-16 al tiebreak a Forlì dopo aver recuperato da 2-0. Primo punto nel 2024 per la squadra di Iurisci. Ancora un successo per la Lube Volley nello scontro salvezza contro San Severino Marche ora ultimo da solo. Brusco stop per Potentino sul campo del Rubicone.

In classifica ora la The Begin ha agganciato la Sabini a quota 31 con un punto di vantaggio su Ferrara e due su Osimo. Quindi, lontane dalla lotta playoff, e con un buon vantaggio su chi lotta per la permanenza nella categoria navigano la Nova Volley e la Paoloni. La lotta salvezza oggi riguarda ben 7 squadre. Nel prossimo turno Loreto riposa e il campo principale sarà sabato 17.2 alle 17.30 il PalaBellini di Osimo dove la La Nef ospiterà la The Begin Ancona per una sfida che potrebbe già essere decisiva per le ambizioni di entrambe.

In B1 Femminile girone D sconfitta per la Clementina di coach Paniconi a Castelbellino per mano di Figline capolista e ora con 10 punti di vantaggio sulle marchigiane. La Pieralisi Jesi nel posticipo domenicale a Pontedera sul campo dell’Ambra Cavallini ha vinto 1-3 dominando i primi due set e resistendo al ritorno delle toscane padrone di casa. Castellucci 15 punti è la top scorer.

In B2 Femminile girone F, vittoria a Ravenna per la Lardini (1-3) e per la Carlo Forti a Rimini (0-3). Sconfitta invece per la Sistema X Collemarino a Cervia (3-1). Il derby di giornata a Porto Potenza lo vince (1-3) la Battistelli Pesaro al termine di una partita molto combattuta. In classifica guida sempre Riccione con 3 punti sulla Battistelli Pesaro. La CarloForti è terza, la Lardini quinta poi Collemarino e Porto Potenza con nessuna delle marchigiane invischiate nella lotta salvezza.