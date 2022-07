La pallavolo a Macerata brillerà di nuova luce

Nuova illuminazione al palasport per un intervento da 100mila euro. Presidente HR: «Grazie all’amministrazione per aver mantenuto l'impegno a favore di tutta la pallavolo maceratese»

MACERATA – Dopo che l’ultima palla della promozione in serie A1 femminile della Cbf Balducci Macerata, il sindaco Parcaroli presente all’incontro, aveva anticipato ai cronisti che l’amministrazione sarebbe intervenuta per sistemare alcuni punti del vecchio Fontescodella.

L’impegno è stato mantenuto e l’amministrazione ha affidato la manutenzione dell’impianto di illuminazione per un importo di circa 100mila euro in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva per la quale si è reso necessario un intervento per rendere la struttura performante e adeguata agli standard previsti dalla Federazione italiana volley.

Secondo il sindaco «l’amministrazione si era impegnata a mantenere gli impegni presi, facendo un investimento per Macerata e per lo sport maceratese. Il palasport che ospiterà gli allenamenti e le partite non solo della Cbf Balducci di A1 ma della MedStore Tunit di A3 maschile e la Paoloni di serie B maschile sarà interessato anche dai lavori previsti grazie ai 400mila euro ottenuti dal Comune con il bando Rigenerazione urbana che andranno a dare vita a un profondo restyling dell’impianto».

Pronto è arrivato il ringraziamento da parte della società arancionera. CLa CBF Balducci HR Macerata ringrazia, e mai si stancherà di farlo, l’Amministrazione comunale di Macerata, il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori, con una menzione particolare per l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi” – si legge nella nota ufficiale della società”. “Ancora una volta l’Amministrazione dimostra con concretezza il suo interesse per l’attività sportiva, dando seguito con i fatti a quanto detto al termine della stagione. Grazie di cuore da parte di tutta l’Helvia Recina Volley, unitamente alla Pallavolo Macerata ed alla Volley Macerata» è la conclusione.