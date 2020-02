Nef Osimo Volley, per lo scouting c’è Pizzingrilli

OSIMO- La Nef Osimo impegnata dentro e fuori dal campo. La società osimana guarda al futuro e al settore giovanile e per farlo sta potenziando il suo settore scouting. Come scoutman della prima squadra, agli ordini di coach Roberto Masciarelli, è stato ufficializzato Christian Pizzingrilli. Il suo nome assicura esperienza ed affidabilità maturate, in diverse stagioni, tra Ciù Ciù Offida e Pallavolo Az Zambelli. Queste le sue prime parole dopo l’ufficialità del nuovo incarico:

«Questa chiamata inaspettata mi ha risollevato moltissimo l’entusiamo – commenta Pizzingrilli – visto che punto tanto a questo ruolo, e visto che sono rimasto fuori per cause di forza maggiore in questa prima parte di campionato: ora ho molta voglia di ricominciare a dare una mano a coach Masciarelli. La società mi ha fatto subito una buona impressione e spero di ripagare di tutta la fiducia che mi sta dando. La passata stagione ho chiuso una stagione ad Orvieto, alla Pallavolo AZ Zambelli in A2 femminile con la sconfitta in gara 3 di playoff per l’A1, un ottimo risultato a livello personale».