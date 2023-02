Pallavolo, La Nova Volley Loreto vince la Coppa Territoriale Femminile (3-0)

LORETO – La Rainbow Nova Volley ha vinto la Coppa Territoriale Femminile. Grazie al successo per 3-0 con parziali a 21-14-17, nella finale a Cupramontana contro AsdVolley3 Belvedere Ostrense, la squadra di coach Simona Battistini ha ricevuto dalle mani del Presidente del Comitato Fipav Ancona Francesco Leoni il trofeo alla sua prima edizione.

La squadra neroverde aveva chiuso al 2’ posto il girone di qualificazione, superato Collemarino in casa e l’Amarene Fidardense sabato in semifinale (1-3) in una bellissima cornice di pubblico. La finale in campo neutro a Cupramontana ha visto prevalere la Nova Volley Loreto per 3-0 con la formazione di Belvedere Ostrense prossima avversaria anche nella Poule Promozione che scatta sabato.

«Sono molto contenta per le ragazze che si sono meritate questa soddisfazione vincendo meritatamente la finale»– ha detto coach Simona Battistini al primo anno sulla panchina della Nova Volley e con il ruolo anche di coordinatrice tecnica del settore giovanile femminile. «Il successo per 3-0 non deve apparire come una vittoria facile perché le nostre avversarie che ritroveremo anche nella Poule Promozione di 1’ Divisione, hanno giocato una buona partita mostrando alcune individualità interessanti». Tra le cose che hanno funzionato meglio in casa neroverde c’è stata la prestazione al servizio. «Già nella semifinale vinta sabato in trasferta a Castelfidardo (1-3) avevamo trovato una buona incisività – ricorda l’allenatrice – ma contro Belvedere abbiamo fatto bene anche in cambio palla e nel muro-difesa.

Per la società Nova Volley è un trofeo importante che conferma la bontà del lavoro di questo nuovo corso tecnico avviato in estate. «Abbiamo fatto scelte importanti – dice Stefania Busilacchi per conto della società – che, al di là dei risultati e di questo successo, stanno evidenziando la loro efficacia. C’è un rinnovato entusiasmo nel settore femminile, numeri in crescita, una programmazione attenta e convinzione in quello che si fa». La stagione è ancora lunga. «Siamo in corsa nel torneo under 18 e puntiamo ad essere protagonisti fino alla fine in 1’ Divisione. Sempre a livello giovanile il gruppo under16 è impegnato anche in 3’ divisione dove sta facendo benissimo. Abbiamo la 2’ Divisione che ha vinto 6 partite su 7 e le piccoline dell’under 14 Princess che stanno crescendo oltre al gruppo S3 molto numeroso».

Sabato 18 febbraio scatta la Poule Promozione di 1’ Divisione e per la Rainbow c’è il match in casa contro Ostra Vetere alle 19. «Partiamo un po’ indietro rispetto a Castelferretti e Cus Ancona tra le avversarie più temibili nella corsa al vertice» – dice coach Battistini. «I conti si fanno alla fine e penso che aver scritto il nostro nome nell’albo d’oro di questa Coppa Territoriale sia per la squadra un’importante iniezione di fiducia».