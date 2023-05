Pallavolo, la Nova Volley Loreto resta in serie B maschile

La squadra di Giombini vince a San Giovanni in Marignano i due set che servivano per garantirsi la permanenza nella categoria per il 7’ anno consecutivo

LORETO – La Nova Volley Loreto resta in serie B. Alle 18.42 Thomas Alessandrini mette a terra il pallone che chiude il 3’ set e il discorso salvezza. La Nova Volley Loreto ottiene la salvezza nel doppio confronto dei playout. Il verdetto è frutto del successo per 3-1 dell’andata e dei due set conquistati a San Giovanni. Il match alla fine lo vincono i locali 3-2. Determinante il tifo del pubblico neroverde in trasferta che ha sostenuto i ragazzi di Giombini per tutto l’incontro.

Prima dell’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna.

I neroverdi mantengono la categoria nonostante il pronostico del playout fosse a favore dei locali che avevano il fattore campo a favore ma, nel doppio confronto, la squadra di Giombini ha meritato la permanenza nella categoria. Poi il match lo ha vinto la Ventil System quando non contava più.

Parte forte San Giovanni che tiene la testa avanti e chiude il set 25-20. Morichelli 8 punti nel 57% in attacco dei romagnoli contro il 30% di Loreto che è contratta e sente il peso del match. Poi la squadra si scioglie e l’attacco comincia a funzionare. La partita è combattuta: Angeli mura Morichelli (22-23). Loreto si guadagna 2 set point. Chiude Torregiani 23-25 autore di 7 punti nel set. E’ la svolta del match perché alla ripartenza i locali calano e Loreto alza i giri in difesa (3-6), doppia San Giovanni con Carotti (5-10) e va in fuga (12-18). Chiude Alessandrini 17-25 e parte la festa di Loreto che resta in serie B e nella prossima stagione sarà al via della 4’ serie nazionale per il 7’ anno consecutivo. La Ventil System San Giovanni in Marignano retrocede con la Us ’79 Civitanova, la Cucine Lube Civitanova e la Mater Castellana Grotte. La partita riprende con Sannino e Papa in campo ma senza aver più nulla da dire. I locali vincono il 4’ set 25-12 e il 5′ 15-12 ma poi la festa è tutta neroverde.

VENTIL SYSTEM SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – NOVA VOLLEY LORETO 3-2

VENTIL SYSTEM SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Conci 3, Magi, Mancinelli 13, Ferro, Franco 13, Ercoles, Ferraro (L), Ceccarelli, Sanchi, Cafaro (L), Gabellini 5, Morichelli 25, Scrollavezza 2, Peloni. All. Della Balda

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 3, Campana 0, Sannino 6, Torregiani 14, Alessandrini 9, Angeli 14, Mangiaterra 5, Genovesi 1, Dignani (L), Zazzarini, Ausili 2, Papa (L2). All. Macellari (Giombini squalificato)

ARBITRI: Chirieletti e Lanzilli

PUNTEGGIO: 25-20 (27’); 23-25 (31’); 17-25 (30’); 25-12 (22’); 15-12 (18’)