La squadra di coach Ippoliti ha battuto i pari categoria della Montesi Pesaro. In settimana test contro Osimo e Civitanova. Al Palaserenelli non più di 700 spettatori in campionato

LORETO – «Stiamo iniziando a raccogliere i frutti dei duri allenamenti e a far girare un organico del tutto nuovo. Ci sono molti giovani e questo renderà le nostre prestazioni un po’ altalenanti e dovremo lavorare per limitare al minimo queste oscillazioni».

Ecco come il capitano della Nova Volley Paco Nobili descrive il lavoro che sta portando avanti con i suoi compagni. Lo schiacciatore loretano rappresenta non solo un punto di riferimento tecnico ed emotivo ma anche una voce saggia nello spogliatoio composto da tanti giovani di valore ma che difettano di esperienza nella categoria». Coach Marcello Ippoliti ha voluto per i suoi ragazzi un pre-campionato ricco di impegni e di allenamenti congiunti. Questa settimana si gioca mercoledì al Palaserenelli contro Osimo e venerdì a Civitanova, entrambe prossime avversarie in campionato dei neroverdi.

«La prestazione di sabato contro Pesaro – insiste Nobili che ha contribuito al successo pieno restando in campo per i primi due set – ci dà grossa carica perché ci ha fatto capire che possiamo esprimere un bel gioco. Questa settimana ci aspettano altre due amichevoli che saranno utili per consolidare alcune sicurezze».

Loreto cerca dunque certezze. Contro Pesaro la squadra ha dimostrato di avere qualità al servizio, buona gestione della fase muro-difesa e di essere in crescita anche nella selezione dei colpi d’attacco.

L’esordio in campionato si avvicina. Appuntamento fissato sabato 16 ottobre a San Giovanni in Marignano mentre in casa la squadra giocherà il primo incontro domenica 24 ottobre alle 17 contro la Paoloni Macerata. La capienza del Palaserenelli è di 2.000 posti ma, al momento se ne possono occupare 700 di cui 420 per il pubblico di casa e 280 per quello in trasferta.