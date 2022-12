Pallavolo: Nikolov studente all’Università di Macerata. La Lube in campo alle 19

CIVITANOVA – Il neoacquisto in casa Lube diventa anche un nuovo acquisto tra gli studenti internazionali dell’Università di Macerata. Lo schiacciatore biancorosso Aleksandar Nikolov, classe 2003, astro nascente del volley bulgaro, ha, infatti, deciso di proseguire gli studi iscrivendosi all’Ateneo maceratese al corso in International, European and Comparative Legal Studies. Questa laurea triennale in studi giuridici internazionali ed europei, con un piano di studi in parte flessibile e impartita interamente in lingua inglese, è stata considerata la scelta più idonea per Nikolov, che proviene da un percorso di studi in business negli Stati Uniti. L’atleta potrà anche frequentare i corsi del centro linguistico per perfezionare l’italiano, che già parla fluentemente. Il prossimo anno, potrà così valutare se iscriversi a un corso in economia, più affine alla formazione già avviata negli USA. Il giocatore, accompagnato dal direttore generale di Lube Volley Giuseppe Cormio, ha ricevuto il benvenuto da parte del rettore John McCourt, della delegata ai rapporti internazionali Benedetta Barbisan e del direttore generale di UniMc Mauro Giustozzi.

Reduce da due stagioni nel campionato universitario con Long Beach State University, Nikolov ha chiuso la scorsa annata mettendo al collo le medaglie d’argento nella Big West Conference e nella Ncaa, ma ha anche conquistato il premio di giocatore dell’anno.

Alle 19 dopo quattro vittorie consecutive in trasferta tra CEV Champions League e SuperLega Credem Banca, i campioni d’Italia stanno per tornare tra le mura amiche. Si gioca alle ore 19 la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Tours VB, rispettivamente prima e seconda in classifica nel gironcino della massima competizione continentale per Club. Capitan Luciano De Cecco e compagni inseguono la quarta vittoria consecutiva nel raggruppamento. Un successo contro i prossimi rivali blinderebbe il primato avvicinando molto i cucinieri alla qualificazione diretta ai Quarti di Finale, ma il Tours è una squadra ostica e non lascerà nulla di intentato nelle Marche.

A disposizione anche l’opposto biancorosso Gabi Garcia Fernandez che è diventato papà nelle scorse ore del piccolo Noah Gabriel, maschietto di 50 cm per 2 chili e 700 grammi di peso.