Pallavolo, la Nazionale maschile Under 20 al lavoro nel Piceno

ASCOLI PICENO – Le nazionali maschili di Italia e Brasile under 20 di volley hanno scelto il territorio piceno per effettuare uno stage di alcuni giorni che ha previsto anche allenamenti congiunti per testare la condizione in previsione dei campionati Europei di categoria in programma nel vicino Abruzzo dal 17 al 25 settembre appena dopo la finale del Mondiale Seniores.

Le delegazioni di Italia e Brasile sono state ricevute prima nella sala consiliare del palazzo della Provincia di Ascoli Piceno da Sergio Loggi, presidente della Provincia e sindaco di Monteprandone, poi in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore allo sport Nico Stallone. A guidare la rappresentativa degli “azzurrini” c’era Julio Velasco, direttore tecnico del settore giovanile della Federvolley.

Da un’Italia che prepara l’importante rassegna internazionale ad una che la sta affrontando.

La Nazionale maggiore allenata da Fefè De Giorgi, ex tecnico della Cucine Lube, è in Slovenia per i Mondiali. All’esordio contro il Canada la squadra si è imposta 3-0 soffrendo solo nel 3’ parziale vinto ai vantaggi. Tra gli azzurri ha brillato la prestazione del libero della Lube Fabio Balaso con percentuali altissime in ricezione e molto presente in difesa. Gli altri due cucinieri Anzani e Bottolo attendono invece il loro spazio come l’osimano Mosca. Prossimo impegno lunedì alle 21.15 sempre a Lubiana contro la Turchia. Sconfitta invece all’esordio per l’Argentina di capitan De Cecco per mano dell’Iran. Sconfitta anche per la Bulgaria di Nikolov contro la Polonia e per Cuba di Yant battuta dal Brasile al tiebreak.

Sempre in casa Cucine Lube è atteso per lunedì a Civitanova l’arrivo del portoricano Gabi Garcia che si unirà ai compagni che hanno già avviato la preparazione.