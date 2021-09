Pallavolo, la Nazionale Femminile vola in semifinale

Agli Europei la squadra allenata dai tecnici marchigiani Mazzanti e Bertini domina la Russia 3-0 e in semifinale affronterà venerdì alle 20 l’Olanda. Il successo vale anche il pass per i Mondiali

BELGRADO – Con il successo per 3-0 a spese della Russia allenata dal tecnico italiano Sergio Busato, l’ItalVolley rosa supera lo scoglio dei quarti di finale fatale alle Olimpiadi e vola in semifinale. Tutto bene quindi per la squadra allenata da Davide Mazzanti e Matteo Bertini. I due coach di Marotta stanno conducendo magistralmente Egonu e compagne che, pur prive di Fahr infortunata e tornata a casa sostituita dall’ex Lardini Alessia Mazzaro, si sono dimostrate più forti anche della Russia.

Partita dominata dalle azzurre che si sono imposte con parziali a 20-8-15.

Match in equilibrio solo nel 1’ set con le russe partite meglio e salite 7-10. Poi i turni al servizio di Orro e compagne hanno consentito di ricucire e allungare chiudendo il set con una Paola Egonu grande protagonista.

I due parziali successivi sono stati senza storia con l’Italia molto concentrata ed efficace in tutti i fondamentali, ottima in ricezione e ordinata in regia. L’attacco ha girato a meraviglia e per la Russia, in crisi fin dalla ricezione, non c’è stato nulla da fare.

Ora in semifinale l’avversario sarà l’Olanda con appuntamento fissato per venerdì 3 settembre alle ore 20 con diretta su Rai3. Dall’altra parte del tabellone si sfideranno Serbia-Francia.

Questo successo garantisce il pass per i Mondiali alla squadra del tecnico di Marotta Davide Mazzanti che ha vissuto una serata tranquilla vedendo le sue ragazze dominare un avversario mai semplice come la Russia dimostrandosi in grandissima crescita di condizione anche in quelle atlete che avevano fatto più fatica alle Olimpiadi e nella prima parte di questo Europeo.