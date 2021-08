Pallavolo, la Nazionale Femminile ai quarti dell’Europeo

La squadra allenata dal duo di tecnici marchigiani Mazzanti e Bertini ha superato il Belgio 3-1 staccando il pass per i quarti. Mercoledì i quarti di finale per fare meglio che all'Olimpiade ed accedere alla lotta per le medaglie

BELGRADO – Missione compiuta per l’Italvolley rosa che, come da pronostico, batte il Belgio 3-1 e vola ai quarti di finale.

Prestazione sufficiente per le azzurre ma non trascendentale contro un avversario senza un opposto di ruolo eppure capaci di approfittare degli errori delle ragazze di Mazzanti e vincere un set nel contesto di un match nel quale l’Italia avrebbe potuto comodamente imporsi 3-0.

Italia-Belgio 3-1 (25-14, 23-25, 25-17, 25-12)

Per le azzurre un primo set sempre in vantaggio, un secondo combattuto ma conquistato dalle avversarie, una terza e una quarta frazione nelle quali Sylla e compagne hanno dettato il ritmo e conquistato il sesto successo consecutivo in questa competizione continentale.

I quarti di finale si svolgeranno ancora in due sedi differenti: due gare saranno ospitate alla Kolodruma di Plovdiv e due Alla Stark Arena di Belgrado.

In Bulgaria i match che decreteranno l’accesso alle semifinali sono in programma martedì. Il primo quarto di finale vedrà in campo Svezia e Olanda, mentre in serata i riflettori saranno puntati sulla sfida tra Turchia e Polonia.

I quarti di finale in programma in Serbia sono invece in programma mercoledì 1 settembre.

In quella giornata l’Italia scenderà in campo alle 17 per sfidare la vincente tra Russia e Bielorussia mentre alle 20 l’ultimo quarto di finale vedrà in campo Serbia e Francia.