Pallavolo, la Nazionale Femminile di Mazzanti stende la Russia

TOKYO – Se questa Italia può dominare una big come la Russia permettendo di fare a meno dei punti di Egonu come successo nel primo set, allora c’è davvero da sognare in grande.

L’Italvolley rosa di coach Davide Mazzanti ha archiviato la pratica Russia come fosse una nazionale di seconda fascia schierandosi con Malinov in regia, la portabandiera olimpica Egonu opposta, Pietrini e Bosetti schiacciatrici, Danesi e Fahr al centro con De Gennaro libero.

Il 1’ set è Elena Pietrini la più concreta e in palla. Egonu sta a guardare nell’attesa di vincere un po’ di inevitabile tensione quando si hanno gli occhi del mondo addosso e lascia fare Bosetti e compagne. Brava Fahr a muro. Poi si scalda e, nei due set successivi, fa la Egonu chiudendo con 18 punti personali ma soprattutto facendo festa in mezzo al campo con le compagne per il primo successo olimpico di questo torneo.

Nel corso del match spazio anche per Sorokaite, Chirichella e Orro in attesa che anche la capitana Sylla sia ristabilita al 100%.

Voti alte per tutte le azzurre e per il tecnico marchigiano che in un torneo compresso nel quale si gioca ogni due giorni occorre gestire le energie fisiche e mentali. Per la fenomenale Egonu: «Bell’esordio, abbiamo dovuto rompere il ghiaccio ma poi è stato divertente e abbiamo espresso il nostro gioco – ha detto a fine partita -. È stato emozionante, lo è per qualsiasi giocatore che gioca la prima delle Olimpiadi. La cosa più difficile in questa esperienza? Il fuso orario e non poter dormire le sette ore piene. Per il resto ci stiamo trovando bene»

Per coach Mazzanti: «All’esordio non sai mai cosa aspettarti, c’era tanta emozione; non avendo giocato molto non sai mai cosa aspettarti. Devo dire che abbiamo fatto benissimo in fase break, mentre in quella di cambio palla abbiamo ancora margine, ma le difficili partite che ci aspettano nel girone ci aiuteranno da questo punto di vista. C’è un bel clima in questo momento, alimentato dal primo giorno in cui le ragazze sono entrate in collegiale e devo dire che tutto quello che è stato fatto fino ad ora è stato caratterizzato da questo atteggiamento».

Il tabellino dice:

Italia – Russia 3-0 (25-23; 25-19: 25-14)

ITALIA: Malinov, Egonu 18, Danesi 6, Fahr 9, Pietrini 10, Bosetti 12, De Gennaro (L). Sorokaite 1, Chirichella, Orro 1. Ne: Folie, Sylla. All: Mazzanti

Russia: Koroleva 7, Fedorovtseva 10, Fetisova 3, Voronkova 7, Podkopaeva (L). Lazareva 1, Pilipenko, Smirnova, Enina, Matveeva. All: Busato

Arbitri: Rolf (USA), Maroszek (POL)

Durata set: 31’, 30’, 24’

Italia: a 5 bs mv 12 et 13

Russia: a 0 bs mv 4 et 21

Prossimo impegno Martedì 27.7 alle 9.25 contro la Turchia di un altro tecnico italiano come Guidetti