Mondiali 2025 di Volley, la Lube Civitanova tra le protagoniste: 7 gli atleti convocati

Da Balaso a Bottolo, a Gargiulo a Kukartzev, Poriya, D’Heer e Nikolov, sono ben 7 i giocatori della Lube presenti al Mondiale nelle Filippine. L’Italia in campo domenica 14 settembre contro l’Algeria

CIVITANOVA MARCHE – Prendono il via oggi, venerdì 12 settembre, i Campionati del Mondo 2025 Maschili nelle Filippine, che si concluderanno con la Finalissima che si giocherà domenica 28 settembre. La Cucine Lube Civitanova è una delle squadre più rappresentate d’Italia con 7 atleti convocati dalle rispettive nazionali, pari a metà del roster dei vicecampioni d’Italia.

All’assalto del titolo iridato in maglia azzurra il capitano della Lube, Fabio Balaso, libero dell’Italia e punto di riferimento del gruppo del CT Ferdinando De Giorgi. Al suo fianco anche lo schiacciatore Mattia Bottolo, che dopo l’infortunio di Daniele Lavia sgomita per una maglia da titolare, e il centrale Giovanni Gargiulo, che dopo l’infortunio patito in allenamento qualche settimana fa aveva rischiato di trovarsi fuori dalla spedizione mondiale e ha beneficiato del pollice in alto al fotofinish. A premiarlo la sua tenacia e un recupero lampo.

Tra i più convincenti nell’estate dell’Argentina, spicca l’opposto Pablo Kukartsev, nuovo acquisto della Lube, e convocato per la rassegna intercontinentale dalla Albiceleste per la capacità realizzativa mostrata in VNL e al memorial Wagner.

Tre i convocati della Cucine Lube dal CT De Giorgi

Il centrale Wout D’heer, altra new entry tra i marchigiani, è pronto per murare con il suo Belgio e dare del filo da torcere agli azzurri nel Girone della rassegna iridata. Un altro atleta in crescita dopo le prove di forza in SuperLega.

Punto di riferimento della Bulgaria di Chicco Blengini è lo schiacciatore Alex Nikolov, che dopo aver regalato magie in SuperLega con il collettivo cuciniero si è preso sulle spalle la sua nazionale e vuole lasciare il segno al Mondiale.

Un cecchino dalla linea dei nove metri, lo schiacciatore Poriya Hossein Khanzadeh, tra i migliori al servizio nell’ultima VNL, vuol dare un contributo di punti notevole al suo Iran e scaldare le mani prima di tornare in Italia.



L’Italia è nella Pool F con Ucraina, Belgio, Algeria e giocherà alla Smart Arena Coliseum di Quezon City.

Il primo dei biancorossi nella Fase a Gironi a scendere in campo è Nikolov domani alle 11.30 contro la Germania. Domenica tocca agli azzurri contro l’Algeria alle 15.30; in campo sempre domenica anche l’Iran contro l’Egitto, l’Argentina contro la Finlandia, il Belgio contro l’Ucraina