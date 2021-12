Pallavolo, al Mondiale per Club la semifinale è Lube-Trento

BETIM (Brasile) – Venerdì 11 dicembre alle ore 21.00 ora italiana in diretta su Sky si giocherà Cucine Lube Civitanova-Itas Trento, semifinale del Mondiale per Club 2021.

Il derby italiano mette in palio un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata contro una delle due formazioni brasiliane tra il Sada Cruzeiro che ha battuto Trento vincendo il proprio girone, e il Funvic battuto dalla squadra di Blengini.

I cucinieri si presentano all’appuntamento da dentro o fuori da imbattuti e senza aver perso un set dopo aver travolto con un doppio 3-0 gli argentini dell’UPCN San Juan e i brasiliani del Funvic Taubaté. I dolomitici, invece, dopo l’esordio positivo con gli iraniani del Sirjan Foolad, hanno ceduto al cospetto dei brasiliani del Sada Cruzeiro.

Contro il Funvic la Cucine Lube Civitanova ritrova Ivan Zaytsev a match in corso e chiudendo 3-0 (25-22, 25-20, 25-16).

Contro il team di Natal la Cucine Lube Civitanova parte contratta, ma si scioglie poco a poco e diventa padrona del campo. Una crescita che arriva al dominio totale dalla metà del secondo set, poco dopo l’ingresso dello Zar. Yant, top scorer con 12 punti e il 65% di efficacia.

Biancorossi in campo con lo stesso sestetto del match d’esordio: De Cecco al palleggio in diagonale con l’opposto Garcia Fernandez, Simon e Anzani al centro, Yant e Lucarelli laterali, Balaso libero. Brasiliani disposti con la diagonale Radke-Gabriel Gomes, Gasman e Brito al centro, Krauchuk e Vitor Yudi in banda, Thales Hoss libero.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Garcia Fernandez 5, Kovar ne, Sottile ne, Marchisio, Juantorena ne, Jeroncic (L) ne, Balaso (L), Zaytsev 8, Lucarelli 6, Diamantini 3, Simon 5, De Cecco 2, Anzani 8, Yant 12. All. Blengini.

FUNVIC NATAL: Krauchuk 8, Gasman 9, Radke 3, Andre ne, Yudi 4, Mossa ne, Gabriel dos Santos 3, Gabriel Ferreira ne, Riad ne, Brito 7, Hoss (L), Roque ne, Lima Symon, Capalbo Fabio. All. Conceicao

ARBITRI: Hector Ortiz e Ivaylo Ivanov

PARZIALI: 25-22 (22’), 25-20 (23’), 25-16 (22’) Tot.: 1h 7’.