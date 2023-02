Pallavolo, Milano è troppo forte per la Cbf Balducci Hr Macerata

Nona sconfitta consecutiva per le arancionere. Rinviata la partita della Cucine Lube a Siena per lo sciame sismico. In A2 maschile la Videx alle 18 a Lagonegro. In A3M, vince facile Fano, la Med Store ospita Monselice

MACERATA – La Lega Pallavolo Serie A ha informato che la gara tra Emma Villas Aubay Siena e Cucine Lube Civitanova, valida per l’8a giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca, è rinviata a data da destinarsi, così come disposto dall’ordinanza urgente emessa dal Sindaco di Siena in via cautelare e precauzionale a causa degli eventi sismici che stanno colpendo la città in queste ore. Il primo cittadino ha deciso per la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali fino al 12 febbraio compreso.

Nulla da fare per la Cbf Balducci che ha perso in casa (0-3) con la Vero Volley Milano del coach dorico Marco Gaspari. Nona sconfitta consecutiva per le arancionere. Male il primo set (14-25), bene nel 2’ avanti anche di 7 punti prima di farsi rimontare (23-25) e sotto anche nel 3’ riuscendo a recuperare ma non abbastanza da allungare il match (21-15). Troppo forte le milanesi che si sono permesse anche il turnover: fuori Sylla, Folie e Rettke. Larson e Thompson in campo per una porzione di match e campo per le seconde linee come Begic, Candi, Davyskiba, Stysiak. La palleggiatrice azzurra Orro MVP del match. Nel dopogara per Laura Dijkema, palleggiatrice CBF Balducci HR Macerata: «Abbiamo iniziato molto male la gara, giocando con un po’ di paura. Nel secondo set peccato non aver concretizzato, perché non abbiamo sfruttato una buona possibilità a nostra disposizione. Nonostante le tante sconfitte dobbiamo continuare a restare positive, abbiamo bisogno di tornare prima possibile alla vittoria».

Benissimo invece la Vigilar Fano nell’anticipo in A3 Maschile grazie al 3-0 contro Savigliano e parziali a 21-23-22.

Oggi in campo sempre in A1 Femminile a Busto Arsizio la Megabox Vallefoglia alle 17, scontro importante per un posto nei playoff. In A2 maschile a Lagonegro è di scena la Videx Grottazzolina mentre in A3 Maschile la Med Store Tunit ospita Monselice alle 18.