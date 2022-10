Pallavolo, la Megabox vince all’esordio. Stop per Lube e Balducci

Sotto 0-2 la squadra di Mafrici ribalta il match e vince al tiebreak come la Videx a Reggio Emilia. La Cucine Lube cade a Monza così come la Cbf Balducci a Novara. La Vigilar Fano (A3M) si impone a Parma

URBINO – Vittoria e punti importanti per la Megabox Vallefoglia contro Cuneo. Le biancoverdi soffrono in avvio andando sotto 0-2 per poi recuperare e vincere al tiebreak. A Vallefoglia capitano Kosheleva ringrazia la squadra «Perché la vittoria è il frutto ella collaborazione di tutte le giocatrici che ci hanno creduto nonostante lo svantaggio». A inizio gara riconoscimento per l’attaccante centrale serba, campionessa del mondo, Maja Aleksic.

Nulla da fare per l’esordiente Cbf Balducci Macerata chiamata a rompere il ghiaccio contro la corazzata Igor Novara. Il match è a senso unico ma per la squadra di Paniconi i punti salvezza sono da ricercare su altri campi e contro avversari meno attrezzati. Il 3-0 (25-15, 25-10, 25-21) evidenzia la differenza tra le due squadre. Nel dopogara per capitan Fiesoli “Un esordio complicato come ci aspettavamo, Novara è uno dei top team costruiti per vincere il campionato e sapevamo che sarebbe stato molto difficile scendere in campo oggi qui al Pala Igor. Ci hanno messo in difficoltà in tutti i fondamentali, positiva la reazione nel terzo set quando siamo riusciti a rimanere più vicini a loro. Ora pensiamo a mercoledì contro Perugia per la prima in casa, sicuramente una partita più alla nostra portata”.

Dopo la maratona di Trento la Cucine Lube Civitanova ha opposta poca resistenza alla Vero Volley Monza che si è imposta 3-0 con un’ottima prestazione al servizio e rivitalizzata dalla prestazione del neo regista Zimmermann. Giovedì sera all’Eurosuole Forum De Cecco e compagni attendono la lanciatissima Sir Safety Perugia che si è imposta a Padova 3-1. Gi umbri sono al 4’ successo consecutivo.

Dopo la super battaglia del PalaGrotta la Videx Grottazzolina in A2 maschile ne gioca un’altra a Reggio Emilia. Sotto 0-2 la squadra di Ortenzi non ha mollato rimettendo il match in parità e vincendo l’incontro al 5′ set.

Per la serie A3 maschile la Vigilar Fano al PalaRaschi di Parma si è imposta 3-0 confermando il momento di ottima forma. Prestazione quasi ai limiti della perfezione per la formazione di Castellano che si è resa protagonista di una gara mai in discussione.