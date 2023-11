Pallavolo, la Megabox Vallefoglia vede la luce

VALLEFOGLIA – Perdere non è mai una bella notizia soprattutto se già ci sono stati altre 4 sconfitte precedenti ma la Megabox Vallefoglia vista battagliare contro la capolista Igor Novara, a dispetto dello 0-3 finale, sembra sulla strada giusta. Con il recupero di tutte le effettive, rientrate anche Mancini e Mingardi, c’è ottimismo e la settimana di lavoro che porterà ad un match fondamentale con l’anticipo televisivo sabato 25 novembre alle 20.30 in diretta su RaiSport sul campo di Trento ultima della classifica dovrà essere finalizzata al ritorno alla vittoria.

Coach Pistola ha finalmente tutte a disposizione e la buona prova di Gardini lascia intravedere che potrebbe essere ancora lei l’arma in più per aiutare Mingardi ad ottenere quel fatturato di punti indispensabile per tornare a sorridere. C’è bisogno ovviamente della miglior Degradi ma, dopo l’intensa e logorante estate azzurra, è normale che la schiacciatrice debba ritrovare la migliore condizione e sia in debito di ossigeno.

Il ciclo di partite alle viste è interessante perché dopo l’impegno di sabato ci saranno Firenze e Casalmaggiore inframezzate da Conegliano. Capitolo a parte merita capitan Kosheleva. La campionessa e capitana sta trovando poco spazio in una squadra con tante difficoltà in ricezione e difesa ma il suo apporto resta fondamentale anche sotto l’aspetto caratteriale e coach Pistola ha l’esperienza e la capacità per gestire tutto il suo parco attaccanti. Il campionato è lungo e le aspettative per raggiungere i playoff sono immutate in un ambiente che non è mai stato incline agli isterismi né ai colpi di testa.