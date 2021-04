Pallavolo, Megabox Vallefoglia vincente nel recupero

Seconda vittoria in 3 giorni per la squadra di Bonafede che supera Pinerolo nel recupero della 5' di andata al tiebreak dopo aver condotto per 2-0

VALLEFOGLIA – Missione compiuta per la Megabox Vallefoglia che centra il secondo successo interno casalingo consecutivo dopo aver strapazzato la capolista Roma domenica scorsa – 18 aprile. Anche Pinerolo sembrava destinata a subire la stessa punizione e invece, sotto 2-0 la squadra piemontese ha evitato il tracollo raddrizzando il conto set cedendo di schianto poi al tiebreak.

Per Pamio la solita prova da 30 punti ma tutta la squadra ha dato segnali incoraggianti di crescita fisica dopo il periodo di Covid. Certo il periodo intensissimo di partite costringe agli straordinari affrontando praticamente tutti scontri diretti. Domenica le protagoniste di questa sera si rivedranno in Piemonte. Per l’Eurospin Pinerolo che lunedì ha posticipato a Cutrofiano e che rientrerà finalmente in Piemonte, 3 punti in 2 partite che la escludono definitivamente dalla corsa al 3’ posto.

La cronaca racconta di una partita dominata dalla Megabox, 25-19 e 25-18 i primi due set con il dominio chiaro delle padrone di casa. Poi l’occasione anche nel 3’ set e i match point falliti.

Il 28-30 ha dato coraggio all’Eurospin Ford Pinerolo che ha alzato la qualità del suo gioco affidandosi alla solita Zago anche nel 4’ set aggiudicandoselo ancora ai vantaggi 25-27 e con esso il punto. Nel 5’ set infatti non c’è stata partita con la Megabox che ha dominato salendo addirittura 10-0, da record a questo livello.

Ecco il tabellino:

MEGABOX VALLEFOGLIA – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 3-2

MEGABOX: Balboni 1, Pamio 34, Bertaiola 16, Colzi 14, Bacchi 19, Kramer 14; Bresciani (L), Durante. N.e. Ricci, Stafoggia, Dapic, Costagli. All. Bonafede.

PINEROLO: Gray 10, Zago 27, Buffo 3, Akrari 10, Boldini 4, Fiesoli 4; Fiori (L), Bussoli 8, Casalis, Guelli, Pecorari 1, Nuccio. N.e. Allasia. All. Marchiaro.

ARBITRI: Turtù e Mattei.

PARZIALI: 25-19 (20’), 25-18 (22‘), 28-30 (30‘), 25-27 (29‘), 15-3 (10‘).

Contemporaneamente sempre per il recupero della 5’ di andata si è giocato anche Omag San Giovanni in M. – Green Warriors Sassuolo 0-3

In classifica Roma 59, Mondovì, 56, CBF Balducci Macerata e Megabox Vallefoglia 52, Pinerolo 47, Marsala 43, Cutrofiano 42, Soverato 40, Sassuolo 40, S. Giovanni in M. 34