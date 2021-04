Pallavolo femminile, la Megabox Vallefoglia vince e tiene aperto il campionato

VALLEFOGLIA – Una grande Megabox ha annichilito la capolista della serie A2 Acqua e Sapone Roma battendola nettamente 3-0 con parziali a 20-15-15 in poco più di un’ora di gioco.

Match molto diverso rispetto a quello dell’andata giocato mercoledì e finito 3-0 per la squadra di Cristofani.

Alice Pamio è inarrestabile ma è tutta la formazione di casa a disputare un incontro sopra le righe con Bertaiola di nuovo a disposizione e Colzi schierata da opposta e le schiacciatrici invertite. La cronaca racconta di un dominio netto e di una prestazione insufficiente per la squadra di Cristofani che ha sciupato l’occasione di mettere le mani sulla promozione perché il 1’ posto regala la A1. Invece è tutto rinviato anche perché Mondovì ha accorciato riducendo il distacco dalla vetta. Domenica le romane attenderanno la lanciatissima CBF Balducci Macerata, non certo il miglior cliente da affrontare in questo momento.

Mercoledì alle 18 la Megabox recupererà il match interno contro Pinerolo mentre domenica restituirà la cortesia alla Eurospin Ford.

Ecco il tabellino:

MEGABOX VALLEFOGLIA – ACQUA&SAPONE ROMA 3-0

MEGABOX: Balboni, Pamio 24, Bertaiola 5, Colzi 12, Bacchi 7, Kramer 8, Bresciani (L). N.e. Durante, Ricci, Stafoggia, Dapic, Costagli. All. Bonafede.

ACQUA&SAPONE: Arciprete 5, Rebora 6, Decortes 9, Papa, Cogliandro 2, Guiducci; Spirito (L), Adelusi 6, Diop 6, Purashaj, Bucci, Consoli 1. N.e. Giugovaz. All. Cristofani.

ARBITRI: Oranelli e Somansino.

PARZIALI: 25-20 (23‘), 25-15 (20’), 25-15 (21’).

Le altre partite della 4’ giornata di ritorno della Pool Promozione:

Soverato – Sigel Marsala 3-0

Omag S. Giovanni in M. – Lpm Bam Mondovì 2-3

CBF Balducci Macerata – Green Warriors Sassuolo 3-0

Cuore di Mamma Cutrofiano – Eurospin Ford Pinerolo si gioca lunedì 19.4 alle 19.30

Classifica:

Roma 59, Mondovì 56, CBF Balducci Macerata 52, Megabox Vallefoglia 50, Pinerolo 44, Marsala 43, Cutrofiano 41, Soverato 37, Sassuolo 37, S. Giovanni in M. 34