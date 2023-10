Pallavolo, per la Megabox Vallefoglia il campo di casa è un tabù

Sconfitta a sorpresa per Vallefoglia in A1 Femminile. Successo esterno pieno per la Cucine Lube, per la Cbf Balducci e per la Yuasa Grottazzolina. Vittoria al tiebreak per Fano e Banca Macerata

PESARO – Dopo due vittorie esterne consecutiva per la Megabox Vallefoglia c’era la voglia di regalare il primo successo al pubblico pesarese del PalaMegabox e invece a fare festa è stata la Wash4Green Pinerolo. Lo 0-3 a favore delle piemontesi è un risultato pesante per le ragazze di coach Pistola che avranno poco tempo per resettare la brutta serata considerando il turno infrasettimanale previsto mercoledì 1 novembre alle 17, ancora in casa, contro un’altra piemontese come Chieri, sulla carta addirittura più competitiva di Pinerolo

Dopo la sconfitta all’esordio, la Cucine Lube Civitanova in trasferta sul campo di Padova ha trovato il primo successo stagionale ma, nonostante lo 0-3, non è stata una passeggiata. La squadra è ancora sostanzialmente in rodaggio e la Final Four di SuperCoppa in programma nelle prossime ore arriva forse troppo presto ma la qualità è molta e la Lube può solo migliorare. Il punto è farlo velocemente.

Finalmente un successo pieno anche per la Cbf Balducci in A2 femminile nella trasferta ad Offanengo (1-3). Perso il primo set, la squadra ha reagito prima riequilibrando il match e poi distendendosi verso il successo finale prezioso per la classifica e il morale. Mercoledì un nuovo match interno contro un’altra lombarda come Lecco.

In A2 maschile la Yuasa Battery vince la maratona sul campo di Ortona. Il successo 1-3 (21-25; 23-25; 25-22; 24-26) conferma l’equilibrio di un match ricco di spunti tecnici e agonistici tra due ottime squadre. Nella battaglia vera l’ha spuntata la formazione di Ortenzi grazie agli spunti di classe dei suoi migliori giocatori.

In A3 girone Blu la Banca Macerata ha superato al tiebreak la Quantware Napoli che, curiosamente, aveva perso con lo stesso risultato una settimana fa a Fano. Per i ragazzi di Castellano due punti preziosi per confermarsi al vertice della classifica. Successo al tiebreak anche per la Smartsystem Fano sul campo di Bari. Avanti 1-2 i biancorossi di coach Paolo Tofoli hanno avuto un passaggio a vuoto nel 4’ tornando a macinare il proprio gioco al tiebreak.