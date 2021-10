Pallavolo, La Megabox Vallefoglia è pronta allo storico esordio in serie A1

VALLEFOGLIA – Domenica 10 ottobre alle 20.30 la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia giocherà la prima partita in A1 della sua storia. L’avversaria è la più prestigiosa possibile: l’Imoco Conegliano Campione d’Italia e d’Europa, che ospiterà le biancoverdi al PalaVerde di Villorba davanti alle telecamere di Sky Sport 1. Dirigeranno l’incontro Veronica Mioara Papadopol e Armando Simbari.

Il 29 maggio scorso Lucia Bacchi metteva a terra il pallone del 25-18 e del 3-1 a spese di Pinerolo chiudendo la serie di finale del campionato di serie A2 che ha portato la squadra del patron Angeli nell’olimpo del volley femminile italiano. Le Marche tornano ad avere una squadra in massima serie dopo solo un anno di assenza.

Per l’allenatore Fabio Bonafede: «Cominciamo la stagione sul campo di una squadra straordinaria che non perde una partita da quasi due anni. Per noi è un vero e proprio battesimo del fuoco con la A1: è chiaro che l’incontro sulla carta è assolutamente impari, ma dovremo viverlo innanzitutto come una festa. Iniziare contro i più bravi per noi prima di tutto è un onore. Sui media locali ci sono state aperture di credito nei confronti della nostra squadra che ci fanno piacere, ma noi non dimentichiamo che siamo una neopromossa che può vantare su alcune giocatrici esperte e su un gruppo di giovani molto interessanti ma che sono al debutto assoluto a questi livelli. Quindi partiamo mettendo nel mirino l’obiettivo della salvezza: mantenere la serie A1 a Vallefoglia sarà il primo miracolo che dovremo compiere. Siamo una società che sta acquisendo una identità ed una storia, ma non diamo per scontato nessun traguardo».

Al via la campagna abbonamenti, in vista dell’esordio casalingo del 17 ottobre al PalaCarneroli di Urbino con la Unet E-Work Busto Arsizio. L’abbonamento (valido per le 13 partite della regular season) avrà i seguenti prezzi: 240 euro (Tribuna VIP); 180 euro (Tribuna centrale); 120 euro (Tribuna laterale). I biglietti saranno in vendita ai seguenti prezzi: 20 euro (Tribuna VIP); 15 euro (Tribuna centrale); 10 euro (Tribuna laterale). L’abbonamento sarà acquistabile direttamente a questo link: www.liveticket.it/megaboxvolley

Le tessere saranno consegnate presso la biglietteria del PalaCarneroli non appena saranno disponibili; nel frattempo si potrà assistere alla partita esibendo la ricevuta di pagamento stampata al momento dell’acquisto online. Agli abbonati della stagione 2020/21 che avranno rinnovato sarà consegnato assieme alla tessera un rimborso di 35 euro.