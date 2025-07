Pallavolo, la Megabox prepara la corsa europea

In attesa del calendario di campionato, per la squadra di Pistola ecco delineato il primo storico percorso europeo in Challenge Cup

VALLEFOGLIA – Si delinea la prima storica corsa europea della Megabox Group Vallefoglia che debutterà nei sedicesimi di finale della CEV Challenge Cup 2025/2026 contro la vincente del confronto tra la squadra serba del GZOK Srem Sremka Mitrovica e la vincente della Balkan Volleyball Association Cup, la competizione che assegna un posto nella Cev Challenge Cup. Alla Balkan Volleyball Association Cup di quest’anno partecipano l’AEK Atene (Grecia), la Fit Fun Skopje (Macedonia), lo Jedintsvo Stara Pazova (Serbia), il KV Drita Gjilan (Kosovo) e lo ŽOK Borac Banja Luka (Bosnia). I sorteggi, tenutisi a Lussemburgo hanno fissato le partite di andata e ritorno nei giorni 25-27 novembre in trasferta e 2-4 dicembre al PalaMegabox di Pesaro.

Per la società biancoverde è un palcoscenico del tutto nuovo essendo alla prima partecipazione ad una partecipazione continentale.

Per il Presidente Ivano Angeli: «siamo molto curiosi e emozionati e anche se conosciamo tutti bene l’Europa, come squadra siamo dei debuttanti. L’obiettivo è fare bella figura al nostro esordio e faremo di tutto per portare Vallefoglia e l’intera provincia di Pesaro più avanti possibile in questa competizione. Ancora non conosciamo il nostro avversario, ma di sicuro il viaggio non sarà lungo. Per tutto il resto, vedremo che squadra uscirà dal turno preliminare: non dovremo sottovalutare nessuno e puntare a fare il meglio possibile per passare il turno».

In linea con le dichiarazioni del Presidente anche coach Pistola. «Chiunque incontreremo – dice l’esperto tecnico marchigiano – non andrà preso sottogamba e, tra le avversarie, sulla carta la più insidiosa potrebbe essere l’AEK Atene, ma anche le squadre serbe hanno buone giocatrici nelle loro fila. Dovremo farci trovare pronti, saremo già oltre la metà della regular season e quindi mi aspetto che la squadra sia già abbastanza rodata». L’impegno nella doppia competizione non è quindi particolarmente impattante per la squadra che non entrerà in gioco prima di fine novembre. La campagna abbonamenti prevede che tessera permetterà di entrare a tutte le 13 partite casalinghe della Regular Seasondi Serie A1 Tigotà che si disputeranno al PalaMegabox sia in Campionato che in Challenge Cup fino agli eventuali Quarti di Finale.

Atteso per fine mese il calendario di A1 Femminile col ritorno del derby marchigiano contro la neopromossa Cbf Balducci HR Macerata. Prosegue la campagna abbonamenti con prelazione per i vecchi abbonati fino al 30 luglio. Prezzi da 264 euro a scendere fino a 165 euro, tutti poi con prezzi ridotti per Under 16 e Over 70. Incluso l’accesso alle partite di Challenge Cup fino ai Quarti di Finale.