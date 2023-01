Pallavolo, la Megabox Vallefoglia annuncia le novità di mercato

VALLEFOGLIA – Dopo l’addio della centrale Melissa Martinelli, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ha salutato anche l’opposta Merete Lutz e la palleggiatrice Giulia Carraro.

Nella conferenza stampa convocata per mercoledì 4 gennaio alle ore 11 nella sala Rossa del Comune di Vallefoglia vi sarà la presentazione delle nuove giocatrici Andrea Drews, Eleonora Furlan e Raquel Làzaro Castellanos.

Saranno presenti: Mila Della Dora, assessora alla Rapidità del Comune di Pesaro; Marianna Vetri, vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Urbino; Mirco Calzolari, assessore allo Sport della Città di Vallefoglia; Ivano Angeli, presidente della Megabox Volley.

Nel club biancoverde, quindi, è in atto una mezza rivoluzione cominciata prima dell’inizio del campionato con l’addio di coach Bonafede e la squadra affidata al vice Mafrici e ora con ben tre innesti che sconfessano in parte il mercato estivo ritoccando una squadra che, con 15 punti alla fine del girone d’andata e fuori dalla Coppa Italia, non sta rispettando le aspettative della vigilia.

Per centrare l’obiettivo playoff ecco quindi che sono arrivati gli ulteriori investimenti per apportare i necessari correttivi.

Dall’Imoco Conegliano arriva la centrale Eleonora Furlan che, col rientro di Sarah Fahr ha sempre meno spazio in giallobù.

Torna al volley giocato dopo qualche mese di pausa l’opposta statunitense Andrea Drews che con la palleggiatrice Micha Hancock costituirà una diagonale a stelle e strisce di altissimo profilo considerando anche il girone di andata non esaltante di Piani. In regia come vice della statunitense arriva il talento spagnolo di Raquel Làzaro Castellanos messasi in luce nel campionato NCAA e pronta a mettersi alla prova in Italia. Giulia Carraro si è accasata nel campionato greco nell’Olimpiakos.

La prima di ritorno per il club biancoverde è previsto per domenica 8 gennaio alle 19.30 sul campo della Bosca Cuneo in diretta su Sky Sport. Le due squadre sono appaiate a quota 15 punti in classifica.