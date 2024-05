Pallavolo, la Megabox Vallefoglia parlerà anche tedesco

VALLEFOGLIA – La metà degli acquisti annunciati dalla Megabox Vallefoglia sono giocatrici tedesche ma, mentre la centrale Camilla Weitzel, 1.95, nata nel 2000 ad Amburgo, è in Italia da tre stagioni con la Reale Mutua Fenera Chieri, Pia Kästner, palleggiatrice, 1.80 è all’esordio in Italia avendo giocato in Francia oltre che in patria. Dopo l’addio dell’olandese Laura Djikema c’era curiosità per capire a chi coach Pistola avrebbe affidato la regia della sua squadra.

«Seguivo Pia da un paio di stagioni – dice il tecnico di Montemarciano – e l’avevo cercata per portarla a Casalmaggiore due stagioni fa. È una palleggiatrice molto dinamica che gioca molto veloce sia con i centrali che con gli esterni. Ha esperienza e un bagaglio tecnico importante, viene da stagioni giocate ad alto livello con lo Schwerin, con cui ha disputato anche la Champions League e, a livello internazionale, con la Germania. Ha una grande voglia di emergere in un campionato importante come il nostro, e sono certo che potrà aiutare la nostra squadra a crescere ancora». La destinazione italiana è stata particolarmente gradita dalla regista prima di esordire, perdendo 3-1, in Volley Nations League contro l’Italia della neo compagna Degradi. «La Megabox è una squadra ambiziosa e lo sono anch’io. È un club ideale per crescere e per raggiungere obiettivi più alti. Sono entusiasta di indossare questa maglia. Ovviamente seguo il campionato italiano, quindi conosco alcune delle mie nuove compagne anche grazie alla visione di alcune partite. Per me il prossimo sarà il mio primo anno in Italia, quindi sono davvero entusiasta di conoscere il campionato e di giocare contro tante grandi giocatrici». Proprio la connazionale velocizzerà il percorso di inserimento della compagna.

Colpo italiano non di peso specifico inferiore è l’ingaggio di Chiara De Bortoli, libero, classe 1997, 1.76, che ha giocato gli ultimi due campionati in A1 a Casalmaggiore, il primo sotto la guida di Andrea Pistola. «Con lui mi sono trovata molto bene e mi ha migliorata in molti aspetti – ha detto De Bortoli – è un allenatore molto preparato sia dal punto di vista tecnico che tattico e sono sicura che anche quest’anno lavoreremo bene insieme» ha concluso. Elemento di sicuro affidamento e grande rendimento è sempre stata la prima scelta dello staff tecnico biancoverde. Per De Bortoli scegliere Vallefoglia è stato facile «perché è una società di prospettiva, solida e che ha una mentalità orientata al miglioramento continuo. Non vedo l’ora di conoscere tutte le mie compagne, lo staff, i tifosi e la società» ha detto.

L’altro nome nuovo già annunciato è la centrale Alice Torcolacci, 1.84, nata ad Urbino, classe 2000, cresciuta nel vivaio della provincia di Pesaro e poi affermatasi nella gloriosa Teodora Ravenna con la quale ha disputato ben cinque campionati in A2. Nelle ultime due stagioni ha giocato in A2 nella Valsabbina Brescia. Per lei è un ritorno nelle Marche.