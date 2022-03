Pallavolo, la Megabox al match point per la salvezza

VALLEFOGLIA – Sei squadre ancora in lotta ad una giornata e qualche recupero dalla fine della regular season più avvincente di sempre. Due formazioni retrocederanno in A2 ma la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia a differenza di alcune delle contendenti, è padrona del suo destino.

La squadra marchigiana mercoledì giocherà a Roma contro l’Acqua e Sapone il primo match point. In caso di successo anche al tiebreak la permanenza nella categoria alla prima storica partecipazione sarebbe cosa fatta rendendo inutile il match di sabato sera sempre contro le romane al PalaCarnaroli che chiuderà la regular season. In quel caso un punto sarebbe d’oro anche per le romane.

La classifica è molto corta e la situazione fluida. Nell’ultimo turno, se hanno incassato la sconfitta Vallefoglia a Monza e Perugia a Cuneo, si è rilanciata invece la Delta Despar Trentino grazie alla vittoria proprio sul campo dell’Acqua&Sapone Roma. Colpo grosso per la Trasporti Pesanti Casalmaggiore vittoriosa al tie-break a Busto Arsizio, mentre è sfuggito per poco l’altro colpaccio del Volley Bergamo, battuta a Firenze al termine di una partita molto equilibrata.

La Megabox è ancora al nono posto a 21 punti in coabitazione con Casalmaggiore.

A quota 20 restano Bergamo e Perugia, mentre Trento sale a 19 superando Roma ultima a 17.

Nell’infrasettimanale si giocano due recuperi: Roma-Vallefoglia mercoledì alle 19.30 e Perugia-Novara giovedì alle 18.

Sabato 2 aprile alle 20.30, ultima giornata di regular season e verdetti finali in chiave salvezza ma la Megabox ha l’occasione per chiudere la pratica anzitempo e sarebbe un’impresa forse anche superiore a quella della promozione ottenuta nella scorsa stagione dalla serie A2.

Il quadro completo dell’ultimo turno oltre a Vallefoglia-Roma prevede due match difficilissimi per chi ha bisogno di punti per salvarsi come Bergamo-Conegliano, Trentino-Monza. Casalmaggiore-Perugia sarà un match nel quale la divisione della posta sarebbe un buon affare per entrambe.

Considerando l’infortunio di Kosheleva, salvarsi sarebbe un risultato incredibile, farlo con una giornata di anticipo sarebbe leggenda.