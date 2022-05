Pallavolo, la Megabox Vallefoglia guarda al futuro

VALLEFOGLIA – Dopo l’impresa di mantenere la categoria nella sua prima storica stagione in serie A1 femminile nonostante una squadra costruita in fretta e i molti infortuni che ne hanno condizionato il rendimento, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia è praticamente pronta a ripartire per la nuova avventura in massima serie.

La continuità è rappresentata da coach Fabio Bonafede, blindato dalla società biancoverde con un contratto lungo. Sarà una Vallefoglia molto più italiana di quella della passata stagione ma che continuerà a giocare a Urbino. Del roster della stagione 21-22 dovrebbe restare solo Giulia Mancini oltre alla capitana Kosheleva già ufficialmente confermata, in via di ripresa dopo l’infortunio al ginocchio e che sarà sempre il capitano di questa formazione.

Quando si parla di mercato il condizionale è sempre d’obbligo ma radio mercato dà molte trattative già per concluse. Nuova la regia con Berasi che ha scelto di ritirarsi e l’arrivo di una top player come l’ex Novara Micha Hancock, ottima palleggiatrice e tra le migliori battitrici dell’intera A1. Opposta dovrebbe esserci l’ex Trento Vittoria Piani retrocessa con la Delta e vogliosa di riscattarsi. Il nuovo libero dovrebbe essere l’ex Perugia Imma Sirressi, con tanti anni di esperienza in massima serie e un rendimento garantito. Al centro, al posto di Sinead-Jack accasatasi in Turchia potrebbe arrivare la serba Aleksic insieme a un’altra ex Trento come la padovana Beatrice Berti. In arrivo anche l’azzurra D’Odorico nel reparto schiacciatrici insieme alla svedese Lazic e l’ex Roma Valeria Papa, classe ‘89. Il libero piemontese Emma Barbero impegnata in A2 con il Club Italia, dovrebbe far parte del roster così come Giulia Carraro, la palleggiatrice che rientrerebbe in Italia dopo l’esperienza nel campionato francese. Cambierà anche il responsabile dei rapporti con la stampa.