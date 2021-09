Pallavolo, la Megabox Vallefoglia sta rodando i motori

La squadra di Bonafede è scesa in campo ad Urbino, nuovo impianto biancoverde, contro le pari categoria di Perugia. Sabato si replica in Umbria. Esordio per la nuova maglia dedicata al territorio

VALLEFOGLIA – C’era attesa per vedere all’opera nella prima uscita la Megabox Vallefoglia e la formazione di Bonafede non ha deluso le attese. Buona la prima, infatti, per Kosheleva e compagne che hanno mostrato scorci di bella pallavolo nel primo allenamento congiunto dell’estate al Palasport “A. Carneroli” di Urbino, che sarà la nuova sede delle partite per la stagione 2021/22 di A1.

Le ragazze di coach Fabio Bonafede si sono misurate con un’altra squadra di A1, la Bartoccini Fortinfissi Perugia. L’allenamento si è svolto senza il conteggio tradizionale dei punti, ma su miniset con rotazioni bloccate a partire dal 20 pari. La Megabox si è aggiudicata sei dei dieci miniset disputati, giocati tutti all’insegna del grande equilibrio. In campo tutte le dodici atlete, con ampio spazio per ognuna delle neo-biancoverdi.

Piuttosto soddisfatto l’allenatore biancoverde Fabio Bonafede: «Si è trattato di una sgambata molto positiva, contro una squadra di livello come Perugia con cui abbiamo giocato testa a testa tutti e dieci i miniset. È stato un test molto utile, si sono viste in campo cose interessanti. Abbiamo ancora tanto da lavorare, questo è certo, ma abbiamo ancora tempo per perfezionare gli aspetti nei quali dobbiamo ancora migliorare. È stata una bella giornata di sport, e per noi è stato anche l’esordio nell’impianto che ci ospiterà per le partite del campionato. Il palasport di Urbino mi piace molto, è grande, accogliente, molto ben tenuto, e sono convinto che ci troveremo molto bene al suo interno».

La Megabox restituirà la visita a Perugia sabato pomeriggio, 18 settembre, per il secondo allenamento congiunto. La squadra è scesa in campo con la nuova maglia dedicata al territorio e creata proprio che rinsaldare il legame tra la squadra, Vallefoglia e non solo.