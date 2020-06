Pallavolo, la Megabox Vallefoglia ha fissato la data del raduno

VALLEFOGLIA- Tra mille incertezze per una stagione che non ha ancora una data certa di inizio del campionato anche se l’ipotesi è quella del 27 settembre, né il quadro dei due gironi con ammesse e criteri di suddivisione, la Megabox Vallefoglia ha dato l’appuntamento per l’avvio del lavoro al 13 luglio, fissato come il primo giorno della storica avventura in serie A2.

L’ulteriore certezza è che si lavorerà a porte chiuse, ma questa non è certo una sorpresa, e che coach Bonafede che torna in serie A2 dopo l’esperienza di Bolzano, avrà a disposizione una squadra che aspira a recitare un ruolo importante.

Il tecnico alla seconda stagione nelle Marche, potrà contare sulla professionalità e le capacità anche di Giacomo Passeri che, oltre ad essere il confermato preparatore atletico sarà anche vice allenatore dello stesso Bonafede a confermare un feeling prezioso. Lo scoutman sarà Riccardo Romani mentre Sabina Venturi, unica donna del gruppo fungerà, da team manager.

Guardando al roster è chiaro che su Pamio, Lestini e Saccomani passeranno gran parte delle fortune offensive della squadra che tuttavia attende un ulteriore tassello per dirsi completa. Il cambio in regia con l’arrivo di Balboni richiederà rodaggio e c’è grande curiosità per vedere all’opera la centrale americana Kramer che, con i suoi 208 cm si candida ad essere l’atleta più alta dell’intera serie A2.