Pallavolo, la Megabox Vallefoglia fa festa in trasferta

Sconfitta per le due maceratesi Cbf Balducci (A1 Femminile) e Med Store Tunit (A3 Maschile). Cambio di programma per la squadra di Paniconi per esigenze tv

VALLEFOGLIA – È dolce il Piemonte per la Megabox Vallefoglia che sul campo della neopromossa Pinerolo ha colto il primo successo esterno e soprattutto il primo pieno stagionale. La squadra di Mafrici fa festa allontanandosi dalle sabbie mobili della bassa classifica e acquisendo un successo che conferma che la squadra è in crescita. Benissimo Giulia Mancini autrice di 6 muri così come KoshelevaMVP del match. A fine gara il libero Sirressi ha detto: «Stiamo prendendo parte a un campionato non facile, come dimostra la partenza di questa sera. Il desiderio è di fare una stagione tranquilla, le nostre ambizioni le misureremo di partita in partita».

Male invece le due maceratesi. La Cbf Balducci Macerata reduce dal brutto stop di Chieri è incappata in una brutta serata stando in partita solo nel 2’ set contro Il Bisonte Firenze, squadra giovane e con molto talento. In difficoltà fin dalle primissime battute la squadra ha ceduto nettamente il primo set mettendosi in partita nel secondo ma cedendo non appena Herbots e compagne hanno accelerato. Troppo pesante il gap tecnico e la serata molto negativa di Malik.

Per coach Paniconi «nel secondo set abbiamo espresso, per quello che sono le nostre potenzialità attuali, un ottimo gioco in muro-difesa e questo mi ha lasciato sensazioni positive. Però è mancato un po’ di peso in attacco, ci sono stati tanti palloni che potevano andare giù e non ci siamo riusciti. Nel terzo set siamo partiti altrettanto bene poi alcuni errori hanno permesso alle nostre avversarie di prendere il largo e contro una squadra così forte non te lo puoi permettere».

La Lega Volley ha definito alcuni cambi di orario delle partite per andare incontro alle esigenze televisive che riguardano anche la squadra di Paniconi.

Anticipata a sabato 19 novembre ore 20.30 la gara in trasferta a Cremona contro la TrasportiPesanti Casalmaggiore (7° giornata di andata) per permettere la diretta su Rai Sport +HD. Resta sempre a domenica 27 novembre ma con orario di inizio posticipato alle ore 20.00 l’appuntamento al Banca Macerata Forum contro il Volley Bergamo 1991 (8° giornata di andata): il match sarà trasmesso in diretta da Sky Sport.

Sconfitta nel recupero di A3 Maschile anche per la Med Store Tunit sempre per 3-0 sul campo di Pineto. I biancorossi hanno lottato e giocato alla pari per lunghi tratti della partita contro una delle squadre più ambiziose del Girone Bianco, dovendo fare a meno di Wawrzynczyk a causa di un problema riscontrato appena prima dell’inizio della sfida.