La Megabox Vallefoglia esordisce nella Poule Promozione

Riparte finalmente il campionato di serie A2 Femminile anche se la CBF Balducci deve attendere. Per la A3 maschile MedStore, Vigilar e Videx in casa

VALLEFOGLIA – L’attesa è finita e, dopo aver atteso oltre un mese, la Megabox Vallefoglia torna in campo per la prima giornata della Poule Promozione di serie A2 femminile ospitando domenica alle 17, l’attuale capolista del Girone Ovest Lpm Bam Mondovì.

Sicuramente non è l’avversario “più morbido” da affrontare dopo tanta inattività nonostante qualche allenamento congiunto. Le piemontesi sono attualmente prime ma, in contemporanea, si giocherà l’ultima giornata del Girone Ovest tra Pinerolo e Roma.

La squadra di Cristofani (43) ha un punto in meno di Mondovì (44) ed è a caccia di punti preziosi per allungare sulle due temibili concorrenti alla promozione dirette che sono proprio Mondovì e Vallefoglia (41). Le 10 giornate diranno chi merita il pass diretto. Per le altre due ci sarà la prova d’appello ai playoff.

Alice Pamio, schiacciatrice mancina della Megabox, è la top scorer del campionato finora e spetta a lei presentare il match: «Abbiamo affrontato questa lunga pausa così insolita mantenendo il ritmo con una serie di amichevoli. Siamo molto cariche, non vediamo l’ora di confrontarci con Mondovì e con le altre avversarie del girone Ovest. L’arrivo di Barbara Dapic è prezioso, ora che ha recuperato dall’infortunio potrà darci una bella mano. Mondovì è una squadra forte, molto tecnica ed equilibrata. Dovremo limitare la loro fase offensiva aggredendoli a cominciare dalla battuta».

Il match tra Pinerolo e Roma costringerà la CBF Balducci Macerata e il Cuore di Mamma Cutrofiano a rinviare il proprio esordio nella Poule Promozione.

Ecco le partite del turno completo:

Megabox Vallefoglia – Lpm Bam Mondovì

Cuore di Mamma Cutrofiano – Acqua e Sapone Roma RINVIATA

Eurospin Ford Pinerolo – CBF Balducci Macerata RINVIATA

Sigel Marsala – Omag San Giovanni in Marignano

Volley Soverato – Green Warriors Sassuolo.

La Megabox Vallefoglia poi sarà in campo mercoledì alle 20.30 ospitando Marsala per la partita in turno unico valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

La CBF Balducci invece sarà in trasferta a Roma o a Mondovì.

In serie A3 maschile, nel Girone Bianco, impegno casalingo domenica 28 febbraio per la MedStore Macerata che ospita la capolista Motta di Livenza alle 16 nel big match di giornata.

Alle 18 invece la Vigilar Fano deve chiudere il periodo nero trovando i tre punti contro la UniTrento tra le mura amiche

Nel Girone Blu la capolista solitaria Videx Grottazzolina attende la visita di Aversa Normanna sempre alle 18