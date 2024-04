Volley, la Megabox Vallefoglia eliminata dai playoff scudetto di A1F

Proprio come la Cucine Lube, anche la Megabox (A1F) esce ai quarti dei playoff con l’eliminazione per mano di Scandicci che ha bissato a Pesaro il successo in casa

PESARO – La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia saluta i playoff scudetto cedendo anche gara 2 in casa dopo aver perso gara 1 mercoledì in Toscana. A Pesaro hanno vinto le toscane 3-0 autrici di una prestazione maiuscola e nella quale le biancoverdi solo nel 2’ set sono riuscite davvero a tenere testa ad un avversario molto quotato, logicamente favorito e particolarmente ambizioso. Alla Megabox resta l’onore delle armi e l’esperienza di aver vissuto per la prima volta l’atmosfera dei play-off.

Forse anche più che in gara 1 la squadra di Barbolini ha dato sempre l’impressione di poter tenere a bada una combattiva Vallefoglia non arrivata certo nelle migliori condizioni fisiche a questo doppio appuntamento complice la sfortuna che ha colpito il roster debilitando alcune delle sue protagoniste. Alla distanza, comunque, è emersa anche la maggior classe della squadra toscana che ha meritato il pass per le semifinali scudetto. Ognjienovic Mvp della partita, Antropova e Zhu sugli scudi (21 e 14 punti, con il 50% e il 55% dal campo). Nella Megabox, Degradi con 17 punti (48% in attacco) è stata la migliore delle biancoverdi come nella gara di andata.

Per le marchigiane va quindi in archivio una stagione positiva, con l’obiettivo dei playoff centrato con una sofferenza finale da ascriversi più al grande recupero di Casalmaggiore che per demeriti delle biancoverdi. E’ chiaro che per competere con le big del campionato serve qualcosa in più e alzare il livello della squadra che ha in coach Andrea Pistola una guida sicura ed esperta capace di tenere la barca in linea di galleggiamento anche nel momento più delicato della stagione nel girone di andata coinciso con un filotto di sconfitte figlio anche dell’inevitabile calo fisico di chi ha vistato l’estate in Nazionale. Ora alla società e al DS Alessio Simone il compito di migliorare il roster e fare i conti con le partenze più o meno sicure. Mingardi pare torni proprio a Scandicci come vice di Antropova, Gardini dovrebbe tornare a Roma, Aleksic andare alla corte di coach Bernardi a Novara mentre Kosheleva sta riflettendo sul suo futuro. Anche Djikema sembra lontana da Vallefoglia.

La corsa scudetto continua con le toscane della Savino Del Bene Scandicci volano quindi in Semifinale affrontando l’Allianz Vero Volley Milano con gara 1 domenica 7 aprile mentre nell’altra semifinale se la vedranno Imoco Conegliano e la vincente di gara 3 della sfida tutta piemontese tra l’Igor Gorgonzola Novara e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in programma mercoledì 3 aprile alle 20.30.