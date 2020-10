La Megabox Vallefoglia cerca il tris a Cutrofiano

VALLEFOGLIA – Al momento è la Megabox Vallefoglia la squadra da battere in serie A2 girone Est e il team di Bonafede confronterà le sue ambizioni e le sue qualità contro un’altra pretendente alla vetta come la formazione salentina di Cutrofiano. Si gioca domenica alle 17, dirigono Gaetano e Zingaro.

Dopo i successi a Soverato e in casa con Montecchio Maggiore, quindi, per le biancoverdi c’è il test costituito dalla formazione di Uccio Carratù, rinforzatasi in estate e capace di incassare 5 punti nelle prime due partite. Domenica scorsa sempre in casa ha superato Ravenna 3-1 nonostante ancora l’ex Caserta Castaneda non abbia esordito. Ci si gioca la vetta, quindi, e il match sarà trasmesso in diretta su Lega Volley Femminile di serie A (www.lvftv.com) e da TVRS, in differita, martedì 6 ottobre alle 21,55 sul canale 11 e mercoledì 7 alle 13,00 sul canale 111, con il commento di Camilla Cataldo.

Per coach Fabio Bonafede: «È stata una settimana tranquilla, stiamo vivendo il sogno della serie A giorno per giorno, senza far castelli in aria. Abbiamo lavorato duro, tenendo sempre nel mirino i nostri limiti e i punti deboli sui quali dobbiamo migliorare allenamento dopo allenamento. Cutrofiano è un campo molto difficile, loro sbagliano poco e sono molto attenti ad ogni fase di gioco. Sono una squadra esperta, ci troveremo di fronte gente come Sara Menghi, che conosco bene per averla avuta in squadra a Bolzano, e poi Caneva, Avenia, M’Bra, nonché la cubana Simon Castaneda, che è arrivata da poco ma porta con sè esperienza da vendere. Dovremo essere estremamente concentrati, è un incontro di difficoltà elevata«.

Riposa invece la Cbf Balducci HR Macerata che si lecca le ferite dopo la sconfitta di San Giovanni in Marignano ma che sfrutterà il turno di pausa per recuperare le infortunate e migliorare l’amalgama complessiva soprattutto nel gioco d’attacco.

Il quadro della 3’ giornata è completato da: Montecchio – Talmassons; Martignacco – San Giovanni in M.; Ravenna – Soverato.