VALLEFOGLIA – Dopo lo scivolone casalingo nel derby, la Megabox Vallefoglia cerca il pronto riscatto con l’ultima trasferta del girone di andata del Girone Est di serie A2 in trasferta a Talmassons.

Dopo i successi a Soverato e a Ravenna, per altro pesanti in ottica classifica considerando che si tratta di scontri diretti per la lotta playoff, sul campo friulano la squadra di Bonafede ha l’occasione per riprendere la marcia alla vetta della classifica.

Si gioca domenica alle 17 a porte chiuse, dirigono Cecconato e Sabia.

Le padrone di casa però, dopo un avvio stentato, stanno procedendo con buona regolarità ma, proprio come Pamio e compagne, sono scivolate domenica scorsa nel derby friulano a Martignacco.

In classifica sono a 9 punti, quindi a -5 dalle biancoverdi.

Le padrone di casa hanno nella russa Smirnova, veterana del campionato italiano, il punto di riferimento offensivo in attesa di poter tornare a contare con continuità sulla schiacciatrice mancina Valentina Tirozzi, vista anche in Nazionale, e che nel derby si è rivista in campo per qualche scampolo di set.

Coach Bonafede però si tiene strette le sue giocatrici e chiede di chiudere bene il girone di andata

In campo una delle leader per esperienza e carisma è Lucia Bacchi.

«La sconfitta di domenica brucia ancora – ha detto la ex schiacciatrice di Ravenna – ma abbiamo lavorato duro in settimana per capire gli errori che abbiamo commesso e che ovviamente non dobbiamo più ripetere. Abbiamo ancora troppi passaggi a vuoto durante le partite, e questo è un aspetto sul quale dobbiamo migliorare«.