Pallavolo, la Megabox Vallefoglia ancora senza opposto di ruolo

VALLEFOGLIA – C’è ancora apprensione in casa Megabox per l’ingaggio di una giocatrice fondamentale per il volley al massimo livello come quello dell’opposto.

Il nome che manca è stata anche la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei rapporti tra l’ex Direttore Sportivo Piero Babbi e coach Bonafede.

Saltata la statunitense Thompson, il profilo individuato, la bulgara Georgieva non convinceva e da qui la probabile spaccatura.

Radio mercato dà la Megabox in corsa per l’acquisizione della serba Ana Bjelica classe ’92 tesserata per un club cinese e punto fisso della nazionale come vice della fenomenale Boskovic.

La trattativa è complicata ma, se andasse in porto, sarebbe un grandissimo colpo per il club marchigiano che disputerà le proprie partite interne ad Urbino.

L’alternativa sarebbe impiegare fuori ruolo una tra Carcaces o Kosheleva adattandole al ruolo ma l’impressione è che alla fine una opposta arriverà per non lasciare incompiuta una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista e garantirsi la permanenza nella categoria come da programmi della società che punta a consolidarsi e non ad essere una meteora.

La squadra esordirà in campionato in casa dell’Imoco Conegliano il 10 ottobre.