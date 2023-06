Pallavolo, la Megabox Vallefoglia riparte da Andrea Pistola

VALLEFOGLIA – Nessuna sorpresa nella guida tecnica della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che ha scelto ed annunciato Andrea Pistola come nuovo tecnico.

Il coach di Montemarciano guiderà la squadra biancoverde nella sua terza stagione in serie A1 Femminile con l’obiettivo di dare una svolta positiva alla storia del club biancoverde, unico marchigiano nella prossima stagione in massima serie.

«Si tratta di un coach esperto, molto motivato, conosce bene il suo mestiere e ha condiviso i nostri programmi e le nostre ambizioni – ha detto il Presidente Ivano Angeli – che ha firmato con noi un contratto biennale, ma il mio auspicio è che da oggi possa avere inizio un nuovo ciclo, che ci consenta di fare un ulteriore salto di qualità». Andrea Pistola è reduce dalla positiva stagione alla Trasporti Pesanti Casalmaggiore e torna a guidare una formazione marchigiana dopo Loreto, Civitanova, Urbino, Pesaro, Filottrano e gli inizi alla Galassia Ancona.

«Vallefoglia è una grande opportunità per me – ha detto il tecnico che torna ad allenare nella sua regione dopo 8 stagioni – che significa continuare a fare ciò che amo, allenare la pallavolo di alto livello e vicino casa. In questo modo riesco a coniugare la parte legata agli affetti personali, quelli della famiglia, a quelli professionali». A sua disposizione avrà un organico ancora da completare ma che ha nella conferma di capitan Kosheleva e della serba Aleksic i punti di forza. Confermata anche Giulia Mancini al centro, la squadra biancoverde ha una regia tutta nuova con l’olandese Laura Djikema ex Cbf Balducci e la giovanissima e talentuosa Viola Passaro proveniente dal Club Italia. Già certi anche gli ingaggi delle schiacciatrici Gardini, Degradi, Giovannini e della centrale Cecconello. Quanto alla squadra che sta nascendo, il nuovo allenatore ha assicurato di aver «condiviso le scelte con il Presidente Angeli e il direttore sportivo Simone confermando le migliori della scorsa stagione e aggiungendo giocatrici giovani e promettenti ed altre cose sono in grado di essere subito protagoniste». L’ultima arrivata nella squadra biancoverde e presentata contestualmente al nuovo coach è Camilla Mingardi, opposto classe ‘97, che ha ritrovato l’allenatore che l’ha guidata a Legnano nella stagione 2016-2017.

«Siamo alla ricerca di almeno un altro profilo che possa integrarsi facilmente in questo gruppo – chiude il presidente Angeli. Mi piace pensare che il meglio per noi debba ancora arrivare».