Pallavolo, la Megabox spicca un salto triplo verso la salvezza

VALLEFOGLIA – Ci sono partite destinate ad essere considerato uno snodo decisivo nel cammino di una stagione e nel raggiungimento di un obiettivo come la salvezza e, il successo nello scontro contro Bergamo ha per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia questo valore.

Partita non bella sotto l’aspetto tecnico ma molto volitiva da parte delle biancoverdi che hanno avuto il merito di crederci sempre rispetto alle avversarie che sono sembrate decisamente meno combattive. Vallefoglia non vinceva da 28 novembre e aveva perso 15 set consecutivi contro squadre di alto profilo ma, quando l’avversario è stato alla portata se non inferiore, non si è fatta sfuggire l’occasione di fare bottino pieno imponendosi 3-0.

Nella stessa giornata si è giocato un altro scontro diretto, quello tra Roma e Perugia vinto dalle ospiti al primo sorriso dopo la vicenda Diouf.

In classifica ora le ultime 6 sono tutte in fila con Casalmaggiore a 13, Vallefoglia a 12, Perugia a 11, Roma e Trentino a 10 e Bergamo a chiudere con 9. Tutte hanno partite da recuperare e se nell’incontro che la Megabox deve giocare contro le campionesse di tutto di Conegliano è difficile ipotizzare che riesca a migliorare la classifica, molto meglio potrebbe fare nella trasferta di Roma, sempre da calendarizzare, valida per l’ultima di andata. Domenica ancora un turno interno contro la Bosca Cuneo di coach Andrea Pistola.

Brutta serata invece per la Cbf Balducci Macerata domenica che sul campo della Futura Busto Arsizio ha ceduto i 3 punti e il primato solitario in classifica. Male il primo set di fronte alle biancorosse di casa partite a mille in tutti i fondamentali. Molto meglio nel secondo parziale con un vantaggio anche di 8 punti (10-18) malamente gettato alle ortiche e chiusura nel terzo. In classifica ora Macerata è agganciata in vetta da Brescia a 29, +3 su Busto e San Giovanni. Già in settimana si giocheranno recuperi che coinvolgeranno le dirette avversarie delle ragazze di Paniconi. Domenica in casa contro la Sigel Marsala è atteso il pronto riscatto.

In A3 maschile una bella Videx Grottazzolina ha vinto a Torino sul campo della ViviBanca per 0-3 soffrendo solo nel 3’ set e sopravanzando temporaneamente Pineto (che invece ha riposato) e che ha presentato il nuovo tecnico Franco Bertoli. Bene anche la Med Store Tunit Macerata vincente in casa contro Savigliano per 3-1. Punto prezioso per la Vigilar Fano in casa contro Belluno con conclusione 14-16 al tiebreak per gli ospiti veneti.

Mercoledì alle 20.30 torna in campo la Cucine Lube Civitanova in Superlega ospitando la Itas Trentino a Civitanova.