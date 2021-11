Pallavolo, sabato la Megabox su RaiSport. Domenica tv per la Lube

Dopo 3 vittorie la squadra di Blengini è all’esame Modena. La Megabox in trasferta a Casalmaggiore, la Cbf Balducci a Marsala, Videx in casa sabato, MedStore a Portomaggiore

CIVITANOVA – La valenza del “peso” delle partite è indicato anche dalla copertura mediatica che ad esse viene dedicata ma se la Cucine Lube campione d’Italia è abituata alle telecamere di Raisport, per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia sarà la prima volta nella sua giovane storia. Le biancoverdi, in A1 femminile infatti, anticipano sabato alle 20.30 al PalaRadi di Casalmaggiore un match dal peso specifico importante in ottica salvezza.

Domenica alle 18, invece la Cucine Lube Civitanova, reduce da 3 vittorie consecutive in SuperLega, ospita Modena per una classicissima tra due delle migliori formazioni con tanti ex a mettere pepe alla sfida, tra cui Bruno, Leal, Stankovic. Indisponibile Ivan Zaytzev.

Trasferta per la Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile. Dopo due vittorie c’è un altro ostacolo impegnativo sulla strada delle ragazze di Paniconi. La trasferta di Marsala, si gioca domenica alle 15, è anche logisticamente mai banale considerando poi che il campionato prevede un turno infrasettimanale il prossimo mercoledì e poi nel successivo weekend la squadra dovrà tornare in Sicilia per sfidare Aragona. Intanto la palleggiatrice delle giovanili Giorgia Luciani classe 2006, è stata convocata per lo Stage delle Nazionali Giovanili al Centro Pavesi di Milano dal 21 al 23 novembre.

In A3 maschile anticipo a sabato anche per la capolista Videx Grottazzolina che alle 20.20 attende la visita di Brugherio. L’altra capolista Med Store Tunit Macerata è di scena domenica alle 16 a Portomaggiore. Domenica alle 18 contro Montecchio Maggiore la Vigilar Fano cerca il primo successo stagionale.