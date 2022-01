Pallavolo, la Megabox a caccia di punti salvezza

Riposa la Cucine Lube che riparte mercoledì. Match salvezza domenica per la Megabox in casa contro Bergamo. Scontro di alta classifica a Busto A. per la Cbf Balducci. Tutti in campo in A3 Maschile

VALLEFOGLIA – C’è aria di normalità, finalmente, nel campionato di pallavolo di serie A maschile e femminile sempre in attesa che il 13 febbraio riparta anche la B.

La Cucine Lube ha dovuto rinviare il proprio incontro a Modena e riposerà nel weekend per tornare in campo mercoledì 2 febbraio alle 20.30 in casa contro la Itas Trentino.

Campo principale, quindi, per la pallavolo marchigiana è il PalaCarnaroli di Urbino nel quale domenica alle 19.30 la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ospita la Volley Bergamo in uno scontro salvezza da non fallire e trasmesso in diretta su SkySport Arena.

La squadra di Bonafede nel girone di ritorno non ha ancora fatto punti, non vince dal 28 novembre anche per un calendario proibitivo nel quale ha subito 5 sconfitte consecutive senza vincere nemmeno un set. Le due squadre sono a pari punti a quota 9 in piena zona rossa anche se le orobiche hanno una partita in più da giocare. Servono punti per alimentare il sogno salvezza.

Non sogni ma solide certezze cerca la Cbf Balducci Macerata domenica alle 17 sul campo della Futura Busto Arsizio. La squadra di Paniconi è la capolista di una classifica viziata da tanti rinvii ma, dopo la lunga inattività, domenica è tornata in campo vincendo contro Altino e vincere sul campo bustocco, le cui padrone di casa hanno 6 punti e due partite in meno, sarebbe la conferma che le arancionere sono competitive per obiettivi ambiziosi. Per l’occasione rientra anche Francesca Michieletto. Le rosse, come le marchigiane, nel 2022 hanno giocato e vinto una sola partita.

In A3 maschile dopo l’infrasettimanale di Coppa Italia che ha sorriso a Videx Grottazzolina e Med Store Tunit Macerata, tutti in campo nel weekend. I ragazzi di Ortenzi saranno domenica a Torino alle 17 sul campo della ViviBanca. Impegno interno domenica alle 18 per la Vigilar Fano contro Belluno e per Macerata contro Savigliano.