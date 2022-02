Pallavolo, la Megabox perde Kosheleva per tutta la stagione

VALLEFOGLIA – La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia avrebbe fatto volentieri a meno del punto conquistato mercoledì nel recupero della 1’ di ritorno in casa contro Conegliano.

Infatti nel corso del 4’ set, la squadra marchigiana ha subìto l’infortunio della sua leader e capitana Tatiana Kosheleva. Per lei stagione finita a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Domenica alle 17 le biancoverdi attendono la visita di Firenze con il roster ridotto al minimo per le assenze anche di Alanko e Newcombe. Al PalaCarnaroli le biancoverdi cercheranno comunque ti reagire aggiungendo qualche altro punto alla sua classifica che per ora la vede in salvo.

Torna in campo domenica in Superlega finalmente la Cucine Lube Civitanova dopo il Covid. La squadra sarà impegnata a Taranto contro la formazione guidata in regia dall’ex Falaschi.

Big match di A2 femminile per la Cbf Balducci Macerata che, dopo l’impresa nel recupero a San Giovanni in Marignano, sempre domenica alle 17 in casa della capolista Banca Valsabbina Brescia cerca il successo pieno che lascerebbe aperta la corsa al primo posto anche per l’ultimo turno di regualar season.

In A3 maschile si gioca l’ottava di ritorno con la capolista Videx Grottazzolina in trasferta domenica alle 17 a Montecchio Maggiore. Impegno interno per la Vigilar Fano alle 18 contro Portomoaggiore.

Anticipo del sabato, si gioca alle 20.30 per la Med Store Tunit Macerata contro Bologna. Dopo l’esonero di coach Di Pinto la società non ha ancora presentato il nuovo tecnico. La squadra dovrebbe essere guidata da Federico Domizioli che di Di Pinto era il vice.