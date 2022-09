Pallavolo, La Megabox ingaggia coach Alessio Simone e attende Hancock

VALLEFOGLIA – Coach Alessio Simone entra nello staff tecnico della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, guidato da Andrea Mafrici, con il ruolo di viceallenatore. «Il suo arrivo rafforza e completa il gruppo di lavoro – spiega il presidente Ivano Angeli – e si inserisce nel progetto più ampio di costruzione di una società e una squadra con basi solide».

Quarantasei anni, Simone vanta una lunga esperienza sia nei settori giovanili che le prime squadre, anche maschili. A livello femminile, è stato come capo allenatore sulla panchina dell’Idea Volley in B1 e, successivamente, in A1; ha guidato anche il Beng Rovigo Volley in A2 e, dalla stagione 2017-18 è approdato a Conegliano come secondo allenatore, contribuendo ai successi dell’Imoco fino al 2020: 2 scudetti, 1 Mondiale per Club, 1 Coppa Italia, per 2 volte la Supercoppa Italiana, 2 partecipazioni alle Final Four di Champions League; con la società veneta è stato anche direttore tecnico del settore giovanile. «È una chiamata che mi entusiasma – dice Simone -: per me significa migliorare il mio bagaglio di esperienza ad alto livello e, al tempo stesso, di meritare questa posizione attraverso lavoro e dedizione. Con coach Mafrici ci siamo parlati e mi auguro di potergli essere utile per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che la società ha fissato».

Il suo esordio avverrà oggi alle 17 nel test amichevole contro la Cbf Balducci Macerata, primo derby stagionale. Il confronto si ripeterà a campi invertiti in settimana.

Per coach Mafrici l’occasione di misurare i progressi in questa settimana di lavoro dopo il torneo dello scorso weekend. «Sono soddisfatto del lavoro in palestra e di quanto abbiamo fatto vedere nella trasferta in Lombardia” – dice il coach della Megabox Ondulati Del Savio. “La squadra continua a crescere e partite e allenamenti insieme ad altre squadre ci consentono di sperimentare tutte le situazioni che studiamo in allenamento, in attesa di avere tutto l’organico a disposizione».

A proposito di organico, nei prossimi giorni si unirà al gruppo l’alzatrice americana Micha Hancock, che non andrà ai Mondiali. «Mi dispiace molto per lei, perché so quanto ci tenesse – dice Mafrici -, ma non vedevo l’ora che arrivasse, perché ci consentirà di alzare ulteriormente il livello degli allenamenti».