Pallavolo, la Megabox esordirà in A1 contro le campionesse di Conegliano

VALLEFOGLIA – Esordire contro le campionesse di tutto può avere anche i suoi lati positivi. Chissà se in cuor loro è quello che penseranno anche le ragazze della Megabox Vallefoglia che domenica 10 ottobre giocheranno la loro prima partita in serie A1 al Palaverde di Treviso contro la formazione che non perde una partita da oltre un anno come l’Imoco Conegliano di coach Santarelli. La speranza può essere legata al fatto che, con tante nazionali impegnate agli Europei e reduce dalle Olimpiadi, la squadra arrivi all’esordio non ancora a puntino ma, trattandosi di campionesse, il pronostico inevitabilmente sarà tutto per Wolosz e compagne come lo è quando giocano praticamente contro qualsiasi avversario, figuriamoci l’ultima arrivata.

Domenica 17 ottobre sarà il giorno del debutto casalingo al PalaCarneroli di Urbino contro la Unet E-Work Busto Arsizio.

Prima infrasettimanale casalinga mercoledì 20 ottobre con la Reale Mutua Fenera Chieri, mentre la domenica successiva, 24 ottobre, la Megabox sarà a Bergamo. Seguirà la seconda trasferta consecutiva per le tigri, che il 31 ottobre saranno a Cuneo con la Bosca San Bernardo di coach Andrea Pistola, tecnico di Montemarciano. Le ragazze di Bonafede torneranno in casa il 7 novembre con la Delta Despar Trentino di un altro tecnico marchigiano come Matteo Bertini, per poi recarsi il 14 novembre a Casalmaggiore di fronte alle locali della Èpiù. Nuova trasferta il 21 novembre a Firenze contro il Bisonte, mentre sarà giocata in casa il 28 novembre la sfida contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Il 5 dicembre le biancoverdi saliranno a Novara contro la Igor, mentre il 12 dicembre riceveranno la visita della Savino Del Bene Scandicci. Il 19 dicembre, Megabox nuovamente in casa con il Vero Volley Monza del coach dorico Marco Gaspari, per poi chiudere il girone di andata il 26 dicembre a Roma contro l’Acqua & Sapone. Il girone di ritorno prenderà il via domenica 9 gennaio e si concluderà domenica 3 aprile.

Al termine della Regular Season, la 13^ e la 14^ classificata retrocedono in Serie A2. L’inizio è fissato per il weekend del 9-10 ottobre, l’ultima giornata si disputerà il 3 aprile 2022. Ai Play Off Scudetto si qualificano le prime 8 squadre classificate al termine della Regular Season: i quarti di finale e le semifinali si disputeranno al meglio delle due gare vinte su tre, mentre la Finale si giocherà al meglio delle tre gare vinte su cinque. L’eventuale Gara-5 è in programma nel weekend del 14-15 maggio 2022.

La Coppa Italia di Serie A1 si disputerà secondo la formula tradizionale. Le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata di Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^ e 3^ vs 6^, si affronteranno nei quarti di finale su gare di sola andata sui campi delle migliori classificate nei giorni 29-30 dicembre. Le quattro vincenti si qualificheranno alla Final Four, in programma mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio.