Pallavolo, Megabox e Cbf Balducci in anticipo oggi

PESARO – Campo principale di questo sabato di volley marchigiano di serie A è il PalaMegabox di Pesaro dove la squadra di Pistola ospita la Savino Del Bene Scandicci. Il netto successo della Megabox Vallefoglia contro la Uyba ha rilanciato le ambizioni nella corsa playoff delle biancoverdi di coach Pistola che avevano esigenze di tornare a muovere la classifica dopo le sconfitte nei due turni precedenti. La Megabox è a quota 27 in 7’ posizione a due punti da Pinerolo e con due lunghezze di vantaggio su Roma e tre su Firenze. In partite contro formazioni di altissimo profilo alla Megabox è mancato il coraggio di andare oltre i propri limiti. Il quadro è più complicato per la Cbf Balducci in A2 Femminile. Dopo la sconfitta interna per mano della Cda Talmassons domenica scorsa, la squadra arancionera ospita nell’anticipo delle 18 ancora al Banca Macerata Forum la formazione di Albese Como. Il match è valido per la 3’ giornata della Pool Promozione. La formazione di Carancini ha bisogno di schiodarsi da quota 44 punti che sono quelli ottenuti nel girone A perché in questa seconda fase è ancora a zero considerando anche la sconfitta all’esordio a Perugia.

La Cucine Lube gioca in trasferta in casa della Gioiella Prisma Taranto, domenica alle 18, campo mai semplice da espugnare. La squadra di Bengini viene da tre successi di fila e ha consolidato il 4’ posto ma l’idea è provare ad agganciare Piacenza al terzo posto, anche se la Gas Sales Bluenergy sta giocando molto bene.

Con 7 giornate al termine della stagione regolare e 7 punti di vantaggio da gestire la Yuasa Battery Grottazzolina capolista del campionato di A2 maschile sarà impegnata in trasferta a Brescia domenica con inizio alle ore 19. Trasferta anche per le principali contendenti: Siena a Ravenna, Cuneo a Castellana Grotte.

In A3 maschile Girone Blu la capolista Banca Macerata con 43 punti gioca in trasferta sul campo dell’Aurispa Lecce decima con 21 punti e in piena lotta salvezza mentre alle 18 la Smartsystem Fano misura le sue ambizoni sul campo di Lagonegro alle 18 con le due formazioni appaiate al 3’ posto a quota 34, uno in meno di San Giustino.

Si tornerà poi in campo per il turno infrasettimanale il prossimo mercoledì 14 marzo con la Cucine Lube impegnata nel big match a Trento in casa della capolista, la Cbf Balducci in Sicilia sul campo di Messina.