Pallavolo, Megabox e Balducci pareggiano il test

Finisce 2-2 il primo testi stagionale per le due formazioni femminili di serie A. Padrone di casa incomplete senza tre nazionali e Cbf in cerca di certezze ma la base c’è

VALLEFOGLIA – C’era grande curiosità per vedere all’opera la rinnovata Megabox di coach Pistola che sarà protagonista in A1 per la 3’ stagione consecutiva, in campo con la nuovissima maglia dedicata a Pesaro capitale della cultura 2024 e la ancora più rinnovata Cbf Balducci.

Allenamento congiunto intenso in cui i due tecnici hanno potuto valutare condizione delle squadre e meccanismi di gioco alla primissima uscita stagionale e in piena fase di preparazione pre-campionato. Quattro i set disputati dalle arancionere in una gara di allenamento spesso equilibrata e contro una squadra di categoria superiore (oggi senza l’ex Dijkema, Aleksic e Degradi): un insolito pareggio 2-2 il punteggio ma contavano più le risposte dal campo che il risultato finale.

Coach Saja sceglie in partenza Bonelli in regia, Korhonen opposta, Mazzon-Busolini al centro, Fiesoli-Bolzonetti schiacciatrici, Morandini libero (Bresciani precauzionalmente ferma ai box per un risentimento all’adduttore). Per Vallefoglia in campo inizialmente Passaro-Mingardi, Mancini-Cecconello, Kosheleva-Giovannini, Panetoni e Provaroni liberi.

Nel tabellino biancoverde, 18 punti di Kosheleva, 16 di Mingardi, 9 di Mancini, 8 di Grosse-Scharmann, 7 di Gardini, 6 di Giovannini, 5 di Cecconello e 4 di Passaro. Il prossimo allenamento congiunto è in programma venerdì 15 settembre alle 17.30 con la Bartoccini Fortinfissi Perugia.